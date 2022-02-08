Три области Украины перейдут в "красную" зону карантина
Согласно решению правительства, ограничения в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях усилят с 11 февраля.
Во вторник, 8 февраля, состоялось внеочередное совещание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, на котором было решено с 11 февраля объявить "красный" уровень эпидемопасности в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов на своей странице в Facebook.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, в упомянутых регионах превышен допустимый уровень некоторых показателей, что дает основания усилить противоэпидемические ограничения.
Прежде режим "красный" зоны был объявили в Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Ограничения в "красной" зоне
"Красная" зона предусматривает ряд ограничений, запрещена работа:
- заведений общепита, исключение — адресная доставка или заказы на вынос
- ТРЦ, кинотеатров, театров и т.д.
- учебных заведений, за исключением детских садов и начальных классов школ
- непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов
- массовые мероприятия, за исключением официальных спортивных соревнований, но без зрителей
Не ограничивается работа ряда организаций, при соблюдении противоэпидемических правил:
- банки
- АЗС
- ветеринарные аптеки и магазины
- аптеки
- продовольственные магазины
Стоит отметить, что такие ограничения не распространяются на организации, в которых 100% сотрудников и посетителей полностью вакцинированы, имеют действительный отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию (ПЦР или тест на антиген ), либо же сертификат о выздоровлении.
Ранее Фокус сообщал, что Минздрав объявил о новой вспышке коронавируса в Украине, глава Минздрава Виктор Ляшко инициировал наиболее строгие карантинные ограничения в Ивано-Франковской области.