Три області України перейдуть у "червону" зону карантину

Згідно з рішенням уряду, обмеження в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях посилять з 11 лютого.

У вівторок, 8 лютого, відбулася позачергова нарада Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, на якій було вирішено з 11 лютого оголосити "червоний" рівень епідемнебезпеки в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях. Про це повідомив міністр Кабміну України Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook.

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За даними пресслужби Міністерства охорони здоров'я України, у згаданих регіонах перевищено допустимий рівень деяких показників, що дає підстави посилити протиепідемічні обмеження.

Насамперед режим "червоної" зони оголосили в Рівненській та Івано-Франківській областях.

Обмеження у "червоній" зоні

"Червона" зона передбачає низку обмежень, заборонено роботу:

закладів громадського харчування, виняток — адресна доставка або замовлення на винесення

ТРЦ, кінотеатри, театри тощо

навчальних закладів, за винятком дитячих садків та початкових класів шкіл

непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів

масові заходи, за винятком офіційних спортивних змагань, але без глядачів

Не обмежується робота низки організацій, за дотримання протиепідемічних правил:

банки

АЗС

ветеринарні аптеки та магазини

аптеки

продовольчі магазини

Варто зазначити, що такі обмеження не поширюються на організації, у яких 100% співробітників та відвідувачів повністю вакциновані, мають дійсний негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію (ПЛР або тест на антиген), або сертифікат про одужання.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ оголосило про новий спалах коронавірусу в Україні, голова МОЗ Віктор Ляшко ініціював найсуворіші карантинні обмеження в Івано-Франківській області.