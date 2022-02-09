По мнению украинцев, государство недостаточно борется с нелегальным рынком сигарет – опрос

Только 8% курильщиков и 6% населения считают, что государство прилагает достаточно усилий для борьбы с нелегальными сигаретами. Абсолютное большинство как курильщиков (73%), так и населения (78%) считают, что усилий государства недостаточно или что их нет вообще. Такие данные получила социологическая служба Info Sapiens в результате опроса.

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На вопрос "Замечали ли Вы когда-нибудь продажу нелегальных сигарет?", 56% курильщиков ответили, что видели нелегальные сигареты в продаже: 27% – раз в неделю или чаще, 7% – несколько раз в месяц, 18% реже, чем раз в месяц и еще 4% видели, но не уточнили частоту.

"На ваш взгляд, почему курильщики сознательно покупают нелегальные сигареты?" — на такой вопрос 87% курильщиков ответили, что курильщики сознательно покупают нелегальные сигареты из-за того, что они дешевле, 7% считают причиной того, что они продаются в удобных местах и ​​еще 7% — то, что они лучше по качеству.

В то же время 78% курильщиков утверждают, что если бы цена легальных и нелегальных сигарет была одинакова, они предпочли бы легальные сигареты. Еще 7% сказали, что покупают только легальные сигареты. В общем, только 4% сказали, что купили бы нелегальные сигареты по той же цене, что и легальные, если бы они продавались в удобном месте. При этом 39% курильщиков не уверены, что смогут отличить нелегальные сигареты от легальных.

По данным соцслужбы, курильщики несколько реже признают проблемы, которые рождает нелегальный рынок сигарет, чем некурящие.

"По мнению населения Украины основными проблемами, которые порождает нелегальный рынок сигарет, является привлечение молодежи к курению из-за их доступности и дешевизны (38% граждан отметили эту проблему, тогда как среди курильщиков только 28%), неизвестное влияние на здоровье населения из-за сомнительного качества (34% и 29% соответственно) и потеря поступлений в бюджет (32% и 33% — здесь мнения курильщиков и некурящих совпали)", — говорят социологи.

Также 24% граждан в целом и 26% курильщиков считают нелегальные сигареты наиболее важным источником финансирования организованной преступности.

77% считает, что государству, легальному бизнесу, обществу нужно бороться с нелегальным рынком сигарет. Среди некурящих эта доля составляет 91%, а среди населения – 87%.

"Если население чаще всего считает, что для борьбы с нелегальным рынком сигарет нужна более эффективная работа правоохранительных органов (40%), то курильщики чаще считают, что нужно прекращение роста цен на сигареты (49%)", — сообщила соцслужба.

Напомним, что по данным исследовательской компании "Кантар", среднегодовой уровень нелегального рынка сигарет вырос с 10% в 2020 году до 16,9% в 2021 году, а по состоянию на ноябрь 2021 года этот показатель достиг рекордного максимума — 20,4%.