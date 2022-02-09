На думку українців, держава недостатньо бореться із нелегальним ринком сигарет – опитування

Лише 8% курців та 6% населення вважають, що держава докладає достатньо зусиль для боротьби з нелегальними сигаретами. Абсолютна більшість як курців (73%), так і населення (78%) вважають, що зусиль держави недостатньо або що їх немає взагалі. Такі дані отримала соціологічна служба Info Sapiens у результаті опитування.

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На запитання "Чи помічали Ви коли-небудь продаж нелегальних сигарет?", 56% курців відповіли, що бачили нелегальні сигарети в продажу: 27% — раз в тиждень або частіше, 7% — кілька разів на місяць, 18% рідше, ніж раз на місяць і ще 4% бачили, але не уточнили частоту.

"На ваш погляд, чому курці свідомо купують нелегальні сигарети?" — на таке запитання 87% курців відповіли, що курці свідомо купують нелегальні сигарети через те, що вони дешевші, 7% вважають причиною те, що вони продаються у зручних місцях і ще 7% — те, що вони кращі за якістю.

Водночас 78% курців стверджують, що якби ціна легальних та нелегальних сигарет була однакова, вони надавали б перевагу легальним сигаретам. Ще 7% сказали, що купують тільки легальні сигарети. Загалом тільки 4% сказали, що купили б нелегальні сигарети за тією ж ціною, що й легальні, якби вони продавались в зручному місці. При цьому 39% курців не впевнені, що зможуть відрізнити нелегальні сигарети від легальних.

За даними соцслужби, курці дещо рідше визнають проблеми, які породжує нелегальний ринок сигарет, ніж некурці.

"На думку населення України основними проблемами, які породжує нелегальний ринок сигарет, є залучення молоді до куріння через їх доступність та дешевизну (38% громадян зазначили цю проблему, тоді як серед курців лише 28%), невідомий вплив на здоров’я населення через сумнівну якість (34% та 29%, відповідно) та втрата надходжень до бюджету (32% та 33% — тут думки курців та некурців збіглися)", — кажуть соціологи.

Також 24% громадян загалом та 26% курців вважають нелегальні сигарети найвагомішим джерелом фінансування організованої злочинності.

77% вважає, що державі, легальному бізнесу, суспільству потрібно боротись із нелегальним ринком сигарет. Серед некурців ця частка складає 91%, а серед населення загалом – 87%.

"Якщо населення загалом найчастіше вважає, що для боротьби з нелегальним ринком сигарет потрібна ефективніша робота правоохоронних органів (40%), то курці найчастіше вважають, що потрібне припинення зростання цін на сигарети (49%)", — повідомила соцслужба.

Нагадаємо, що за даними дослідницької компанії "Кантар", середньорічний рівень нелегального ринку сигарет виріс з 10% у 2020 році до 16,9% у 2021, а станом на листопад 2021 цей показник сягнув рекордного максимуму — 20,4%.