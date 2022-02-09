Деньги не упали с неба: история Дениса Тищенко, который стал миллионером и помог разбогатеть другим

Денис Тищенко — эксперт по криптовалюте с 7-летним опытом, маркетолог в сфере криптовалюты, бизнесмен, визионер, мотивационный спикер, общественный деятель, инвестор, меценат, более 3000 успешных учеников прошли курсы Дениса по трейдингу и многие из них сегодня зарабатывают на криптовалютном рынке сотни тысячи долларов.

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История одной детской мечты

Денис Тищенко с детства мечтал о красивой и дорогой жизни. Его дедушка жил в селе и учил маленького Дениса забивать гвозди, управляться по хозяйству. Он всему этому научился, только изначально говорил родственникам: "Когда я выросту, буду много зарабатывать и у меня будет домработница". Все смеялись над детскими желаниями Дениса. Какая домработница в скромной семье военных, которые жили от зарплаты до зарплаты?

Благодаря хорошей пенсии бабушки, Денис один раз в год ездил на море, его родители не всегда могли себе такое позволить. "Я никогда не голодал, но жил далеко не той жизнью, которой хотел жить. С раннего возраста у меня появилось желание быть успешным, хотел много зарабатывать и жить жизнью мечты" — делится своей историей Денис Тищенко.

Семья Тищенко часто переезжали из города в город, отец Дениса был военным. Денису постоянно приходилось менять свое окружение. На психологическом уровне было сложно снова и снова оказываться новеньким в уже сформированном классе. Это был опыт, который помог развить коммуникативные навыки и научиться качественному нетворкингу.

10-11 класс Денис Тищенко учится в военном лицеи с усиленной военной подготовкой и продолжает профессиональный путь отца. После чего 5 лет университета и жизни в казарме. Все время учебы вплоть до конца 5-ого курса Денис точно знает, что не будет работать всю жизнь в этой сфере, он мыслит масштабно и мечтает о финансовой свободе, работать на себя.

Уже в студенческие годы Денис ставит цели, уверенными шагами идет к ним, понимая, что не всем жизнь на блюдечке подает, но именно такие люди более трудолюбивые, не дают себе слабинку, а наоборот зачастую работают в х10, х20 раз лучше и эффективнее, чем те, кому миллион упал с неба. Поставил цель стать командиром отделения — стал. Поставил цель купить айфон — купил. Хоть и пришлось работать ночью после пар в магазине, проводя инвентаризацию товара, а также параллельно копирайтером и рерайтером в интернете. Еще студентом Денис начал интересоваться криптовалютой и понял, что за ней будущее, читал книги, искал информацию в Google, смотрел видео на YouTube, позже начал покупать курсы.

"Я сам себе выбивал место под солнцем. На моем пути не было ни одного человека, который бы мне действительно помогал. Весь свой путь я проходил сам. У меня даже не было наставника, который бы меня учил. У меня были только люди, которые в меня не верили, и в дальнейшем об этом сильно жалели, упустив возможность "попользоваться моим потенциалом", и я точно знаю, сколько стоит мечта, и какую цену надо заплатить" — рассказывает Денис.

Денис Тищенко первые годы после учебы работал по специальности на государственной службе, зарабатывал 5600 гривен в месяц, которых едва хватало на жизнь и на съем квартиры, речь о богатой жизни, о которой он так мечтал, и идти не могла.

Тогда Денис параллельно начал работать в инвестиционном и матричном проектах, партнерских программах и в страховой компании. Работая и обучаясь почти 24/7 без отдыха, нормального питания и сна, Денис заработал первую язву желудка. И эта болезнь не остановила его на пути к цели.

Именно в инвестиционных проектах Денис впервые близко познакомился с криптовалютой, начал детально ее изучать. Все деньги, которые к нему приходили, он вкладывал в нее. Освоил трейдинг и стал экспертом в этой сфере. Создал и развил самый большой в СНГ Телеграм-канал по криптовалюте и трейдингу.

Были и огромные поражения и такого же размера победы. Терял миллионы и снова зарабатывал их.

Были и неправильные сигналы, после которых сам Денис и его ученики теряли большие суммы, но в тоже время были и очень успешные сигналы, благодаря которым Денис и команда зарабатывали тысячи и миллионы долларов США.

Денис Тищенко жил в разных странах, начинал жизнь с нуля, карабкался к вершине. Одним словом был колоссальный опыт.

Сегодня Денис путешествует по миру, проводит мероприятия по криптовалюте и личностному росту, участвует в благотворительных проектах и обучает трейдингу подростков и молодежь. Он счастливый молодой муж и бизнесмен.

Денис Тищенко верит в закон сеяния и жатвы или бумеранга, чем больше человек сеет добра и позитива, тем больше получает в своей жизни.

"Я люблю свою команду, с которой работаю. Я как-то посчитал во время одного инвестиционного проекта, что я на команду потратил более 23 801 800 гривен, потому что вывозил членов команды на отдых, вкладывал в конкретных людей из команды. Мне было в кайф это делать ради людей.

Деньги приходят и уходят, а отношения остаются.

Я тот, кто точно знает, что в мечту нужно самому очень сильно верить. Даже если больше никто в нее не верит.

В тоже время на всем моем пути были люди, которые не верили в мой успех. Именно они давали мне больше мотивации не останавливаться, но идти вперед к достижению цели и исполнению мечты. Криптовалюта — это уже не будущее, это настоящее, которое развивается с огромной скоростью. И ее развитие — это наше будущее" — утверждает Денис Тищенко.

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