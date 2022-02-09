Гроші не впали з неба: історія Дениса Тищенка, який став мільйонером та допоміг розбагатіти іншим

Денис Тищенко — експерт з криптовалюти з 7-річним досвідом, маркетолог у сфері криптовалюти, бізнесмен, візіонер, мотиваційний спікер, громадський діяч, інвестор, меценат, понад 3000 успішних учнів пройшли курси Дениса з трейдингу і багато хто з них сьогодні заробляють на криптовалютному ринку тисячі доларів.

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Історія однієї дитячої мрії

Денис Тищенко з дитинства мріяв про успішне та розкішне життя. Його дідусь жив у селі та вчив маленького Дениса забивати цвяхи, вести господарство. Він усьому цьому навчився, тільки казав родичам: "Коли я виросту, багато зароблятиму і в мене буде прибиральниця". Усі сміялися з дитячих бажань Дениса. Яка прибиральниця в скромній сім'ї військових, які жили від зарплати до зарплати?

Завдяки гарній пенсії бабусі, Денис один раз на рік їздив на море, його батьки не завжди могли собі таке дозволити. "Я ніколи не голодував, але жив далеко не тим життям, яким хотів жити. З раннього віку в мене з'явилося бажання бути успішним, хотів багато заробляти та жити життям мрії", — ділиться своєю історією Денис Тищенко.

Родина Тищенка часто переїжджали з міста до міста, батько Дениса був військовим. Денису постійно доводилося змінювати своє оточення. На психологічному рівні було складно знову і знову опинятися новеньким у сформованому класі. Це був досвід, який допоміг розвинути комунікативні навички та навчитися якісному нетворкінгу.

10-11 клас Денис Тищенко навчається у військовому ліцеї з посиленою військовою підготовкою та продовжує професійний шлях батька. Після цього 5 років університету і життя в казармі. Весь час навчання аж до кінця 5-го курсу Денис точно знає, що не працюватиме все життя у цій сфері, він мислить масштабно та мріє про фінансову свободу, працювати на себе.

Уже в студентські роки Денис ставить цілі, впевненими кроками йде до них, розуміючи, що не всім життя на блюдці подає, але саме такі люди більш працьовиті, не дають собі слабинку, а навпаки, часто працюють у х10, х20 разів краще і ефективніше, ніж ті, кому мільйон упав із неба. Поставив за мету стати командиром відділення — став. Поставив за мету купити айфон — купив. Хоч і довелося працювати вночі після пар у магазині, проводячи інвентаризацію товару, а також паралельно копірайтером та рерайтером в інтернеті. Ще студентом Денис почав цікавитися криптовалютою та зрозумів, що за нею майбутнє, читав книги, шукав інформацію в Google, дивився відео на YouTube, пізніше почав купувати курси.

"Я сам собі вибивав місце під сонцем. На моєму шляху не було жодної людини, яка б мені дійсно допомагала. Увесь свій шлях я проходив сам. У мене навіть не було наставника, який би мене вчив. У мене були тільки люди, які в мене не вірили, і надалі про це сильно шкодували, проґавивши можливість "скористатися моїм потенціалом", і я точно знаю, скільки коштує мрія, і яку ціну треба заплатити", — розповідає Денис.

Денис Тищенко перші роки після навчання працював за спеціальністю на державній службі, заробляв 5600 гривень на місяць, яких ледь вистачало на життя та на оренду квартири, не могло бути й мови про багате життя, про яке він так мріяв.

Тоді Денис паралельно почав працювати в інвестиційному та матричному проектах, партнерських програмах та у страховій компанії. Працюючи та навчаючись майже 24/7 без відпочинку, нормального харчування та сну, Денис заробив першу виразку шлунка. І ця хвороба не зупинила його на шляху до мети.

Саме в інвестиційних проектах Денис уперше близько познайомився з криптовалютою, почав її детально вивчати. Усі гроші, які приходили до нього, він вкладав у неї. Освоїв трейдинг та став експертом у цій сфері. Створив та розвинув найбільший у СНД Телеграм-канал з криптовалюти та трейдингу.

Були й величезні поразки та такого ж розміру перемоги. Втрачав мільйони і знову заробляв їх.

Були й неправильні сигнали, після яких сам Денис та його учні втрачали великі суми, але водночас були й дуже успішні сигнали, завдяки яким Денис та команда заробляли тисячі та мільйони доларів США.

Денис Тищенко жив у різних країнах, починав життя з нуля, дервся вгору. Одним словом, був колосальний досвід.

Сьогодні Денис подорожує світом, проводить заходи з криптовалюти та особистісного зростання, бере участь у благодійних проєктах та навчає трейдингу підлітків та молодь. Він щасливий молодий чоловік та бізнесмен.

Денис Тищенко вірить у закон сіяння та жнив чи бумерангу, чим більше людина сіє добра і позитиву, тим більше отримує у своєму житті.

"Я люблю свою команду, з якою працюю. Я якось підрахував під час одного інвестиційного проекту, що я на команду витратив понад 23 801 800 гривень, бо вивозив членів команди на відпочинок, вкладав у конкретних людей із команди. Мені було в кайф це робити заради людей.

Гроші приходять і йдуть, а стосунки залишаються.

Я той, хто точно знає, що у мрію потрібно самому дуже вірити. Навіть якщо більше ніхто не вірить у неї.

У той же час на всьому моєму шляху були люди, які не вірили у мій успіх. Саме вони давали мені більше мотивації не зупинятися, але йти вперед до досягнення мети та виконання мрії. Криптовалюта — це вже не майбутнє, це сьогодення, яке розвивається з величезною швидкістю. І її розвиток — це наше майбутнє", — стверджує Денис Тищенко.

Якщо ви хочете більше дізнатися про Дениса Тищенка, про його діяльність та курси, якщо вам цікава сфера криптовалюти та трейдингу підписуйтесь на його Інстаграм-сторінку.