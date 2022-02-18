Грандиозный праздник от бренда женской одежды VOVK – 10 лет вместе!

Бренд женской одежды VOVK отметил День рождения! Свой первый значимый юбилей – 10 лет, компания праздновала грандиозно! Конгрессно-выставочный центр "Парковый" вместил в себя большое количество гостей. Среди приглашенных личностей была не только команда бренда, которые называют себя VOVK Family, но и друзья компании, партнеры и конечно же известные медийные личности. Лидеры мнений и фэшн-дивы, среди которых –Соломия Витвицкая, Елена Филонова, Наталка Карпа, Надин Медведчук, Маша Виноградова, Мария Якименко, Розали Номбре, Джессика Чеги, Рима Пенджиева, а компанию девушкам составили холостяки — Богдан Юсипчук и Илья Рыбальченко.

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Но и это только начало, ведь освещали событие популярные таблоиды и СМИ – телеканалы Украина, СТБ и HD Fashion, а также популярные издательства моды – VOGUE, CLUTCH, VIVA, Караван историй, Единственная, best.in и другие.

Главным информационным партнером стало издание "Влада та гроші". Все секреты компании и другие подробности о бренде и праздники теперь можно узнать из интервью, которые гости охотно давали для СМИ.

Ведущими Дня Рождения бренда стали топовые Леся Никитюк и Григорий Решетник. Они радовали всех гостей своими интересными историями, веселили искрометным чувством юмора, демонстрировали образы от VOVK и, конечно же, дарили много подарков от генеральных партнеров, благодаря которым, праздник стал еще ярче и круче. Немало гостей ушли с праздника не только с хорошим настроением, но и с подарочными сертификатами от Brabrabra, билетами на премьеру украинского фильма "Велика прогулянка", ювелирными украшениями от Pandora, косметическими наборами от Mr. SCRUBBER, сертификатами от Marie Fresh Cosmetics, презентами от Fiorelli и Finlandia. А самый грандиозный подарок – два сертификата номиналом по 5000 гривен, презентовали виновники торжества – бренд VOVK и теперь счастливые обладательницы этого подарка смогут побаловать себя новинками женской одежды. Потрясающий кейтеринг с угощениями и напитками пришелся по вкусу всем гостям.

Еще одним неожиданным, но очень приятным сюрпризом от компании VOVK стали концерты украинской музыкальной группы TVORCHI и певицы NK, которые зажгли публику так, что на протяжении нескольких часов у сцены были только зажигательные танцы и неутихаемые аплодисменты.

Главным подарком для всех приглашенных и изюминкой вечера стали закрытый показ лимитированной коллекции, выпущенной специально к 10ти-летию бренда и показ рекламного ролика VOVK Limited Collection 2022 сезона Spring-Summer. Стильные фасоны, интересный крой и только самые трендовые цветовые решения – все в этой линейке пронизано любовью и историей. Компания показала историю каждой девушки – ее детство и зрелость, характер и мечты. Историю, которая превратилась в уникальную и удивительную одежду. Сколько же восторга вызвала эта коллекция среди присутствующих. Каждая девушка точно наметила себе несколько образов, которые обязательно примеряет в студиях одежды бренда VOVK.

Конечно, сюрприз ожидал и соучредителей компании – Татьяну и Виталия Семенченко – в подарок от коллектива они получили мини-копию своей первой в Киеве студии, с которой и начался расцвет компании. А объятия всей команды одновременно прямо на сцене выглядели очень искренне и тепло. Соучредители в свою очередь подарили коллективу теплые слова и поблагодарили за работу, а также показали небольшое видео – все 10 лет компании в коротком ролике. Это было весело и трогательно одновременно. Завершили официальную часть вечера огромным праздничным тортом, выполненным специально в эксклюзивный принт – грибы, который соединил всю лимитированную коллекцию.

В этот вечер было много искренних улыбок, теплых слов, объятий, цветов, подарков и танцев – которые, кстати, продолжили праздник. За диджейский пульт стал Sanya Dymov и никто не устоял перед его зажигательными треками.

Поздравляем бренд женской одежды VOVK с Днем Рождения еще раз и желаем, чтобы все намеченные цели и планы реализовывались! Процветания и успеха пожелаем команде и ее собственникам.