Грандіозне свято від бренду жіночого одягу VOVK – 10 років разом!

Бренд жіночого одягу VOVK відзначив день народження! Свій перший значний ювілей – 10 років, компанія святкувала грандіозно! Конгресно-виставковий центр "Парковий" умістив у себе велику кількість гостей. Серед запрошених особистостей були не лише команда бренду, які називають себе VOVK Family, а й друзі компанії, партнери та, звичайно ж, відомі медійні особи. Лідери думок та фешн-діви, серед яких – Соломія Вітвіцька, Олена Філонова, Наталка Карпа, Надін Медведчук, Маша Виноградова, Марія Якименко, Розалі Номбре, Джесіка Чегі, Ріма Пенджієва, а компанію дівчатам склали холостяки – Богдан Юсипчук та Ілля Рибальченко.

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Але і це лише початок, адже висвітлювали подію найпопулярніші таблоїди та ЗМІ – телеканали Україна, СТБ та HD Fashion, а також популярні видавництва моди – VOGUE, CLUTCH, VIVA, Караван історій, Єдина, best.in та інші.

Усі секрети компанії та інші подробиці про бренд та свято тепер можна дізнатися з інтерв'ю, які гості охоче давали для ЗМІ.

Ведучими Дня Народження бренду стали топові Леся Нікітюк та Григорій Решетник. Вони радували всіх гостей своїми цікавими історіями, веселили іскрометним почуттям гумору, демонстрували образи від VOVK і, звичайно ж, дарували багато подарунків від генеральних партнерів, завдяки яким свято стало ще яскравішим і крутішим. Чимало гостей пішли зі свята не лише з гарним настроєм, а й із подарунковими сертифікатами від Brabrabra, квитками на прем'єру українського фильму "Велика прогулянка", ювелірними прикрасами від Pandora, косметичними наборами від Mr. SCRUBBER, сертифікатами від Marie Fresh Cosmetics і презентами від Fiorelli та Finlandia. А найграндіозніший подарунок – два сертифікати номіналом по 5000 гривень, презентували винуватці урочистості – бренд VOVK і тепер щасливі володарки цього подарунку зможуть побалувати себе новинками жіночого одягу. Приголомшливий кейтеринг із частуваннями та напоями припав до смака всім гостям.

Ще одним несподіваним, але дуже приємним сюрпризом від компанії VOVK стали концерти українського музичного гурту TVORCHI та співачки NK, які запалили публіку так, що протягом кількох годин у сцени були лише запальні танці та гучні оплески.

Головним подарунком для всіх запрошених та родзинкою вечора стали закритий показ лімітованої колекції, випущеної спеціально до 10-річчя бренду та показ рекламного ролика VOVK Limited Collection 2022 сезону Spring-Summer. Стильні фасони, цікавий крій і тільки трендові кольорові рішення — все в цій лінійці пронизане любов'ю і історією. Компанія показала історію кожної дівчини – її дитинство та зрілість, характер та мрії. Історію, яка перетворилася на унікальний та дивовижний одяг. Скільки захоплення викликала ця колекція серед присутніх. Кожна дівчина точно намітила декілька образів, які обов'язково приміряє в студіях одягу бренду VOVK.

Звичайно, сюрприз очікував і співзасновників компанії – Тетяну та Віталія Семенченка – у подарунок від колективу вони отримали міні-копію своєї першої у Києві студії, з якої і розпочався розквіт компанії. А обійми всієї команди одночасно прямо на сцені виглядали дуже щиро та тепло. Співзасновники подарували колективу теплі слова та подякували за плідну працю, а також показали невелике відео – всі 10 років компанії у короткому роліку. Це було весело та зворушливо одночасно. Завершили офіційну частину вечора величезним святковим тортом, виконаним спеціально у ексклюзивний принт – гриби, який поєднав усю лімітовану колекцію.

Цього вечора було багато щирих усмішок, теплих слів, обіймів, квітів, подарунків та танців – які, до речі, продовжили свято. За діджейський пульт став Sanya Dymov і ніхто не встояв перед його запальними треками.

Вітаємо бренд жіночого одягу VOVK з Днем Народження ще раз та бажаємо, щоб усі намічені цілі та плани реалізовувались! Процвітання та успіху побажаємо команді та її власникам.