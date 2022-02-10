"Человечество ведет постоянную войну с микробами. Сейчас побеждают они", — инфекционист

Минздрав Украины предрекает человечеству постантибиотиковую эру. Эксперты надеются, что нам удастся избежать худшего сценария.

Если человечеству не удастся справиться с устойчивостью к антибиотикам, то в обозримом будущем наступит постантибиотиковая эра, при которой люди будут умирать от самых простых инфекций. По словам Виктора Ляшко, министра здравоохранения, уже через 30 лет от антибиотикорезистентности может умирать до 10 млн человек в год. "Это не картина из фильма ужасов. Это время, когда антибиотики перестанут работать", — считает глава Минздрава. Об этом пишет журнал Фокус в статье "В условиях резистентности".

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Однако эксперты надеются, что такого пессимистичного сценария удастся избежать. Елена Луцкая, педиатр-инфекционист, уверена, что ситуацию удастся выровнять. Не последнюю роль в этом должно сыграть решение продавать антибиотики лишь по электронным рецептам в Украине.

Инфекционист Юрий Жигарев, в свою очередь, уверен, что человечество ведет постоянную войну с микробами. "Это динамическое равновесие. В какой-то момент мы одерживаем победу, а в другой — они снова берут верх над нами", — размышляет врач. И если сейчас антибиотики побеждают, это не значит, что так будет всегда. Полностью изменить ситуацию сможет появление абсолютно нового класса антибактериальных препаратов, и такие разработки сейчас активно ведутся.

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