"Людство веде постійну війну з мікробами. Зараз перемагають вони", — інфекціоніст

МОЗ України пророкує людству постантибіотикову еру. Експерти сподіваються, що нам вдасться уникнути найгіршого сценарію.

Якщо людству не вдасться впоратися зі стійкістю до антибіотиків, то в найближчому майбутньому настане постантибіотикова ера, коли люди помиратимуть від найпростіших інфекцій. За словами Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, вже за 30 років від антибіотикорезистентності може помирати до 10 млн осіб на рік. "Це не картина з фільму жахів. Це час, коли антибіотики перестануть працювати", — вважає голова МОЗ. Про це пише журнал Фокус у статті "В умовах резистентності".

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Проте, експерти сподіваються, що такого песимістичного сценарію вдасться уникнути. Олена Луцька, педіатриня-інфекціоністка, упевнена, що ситуацію вдасться вирівняти. Не останню роль у цьому має відіграти рішення продавати антибіотики лише за електронними рецептами України.

Інфекціоніст Юрій Жигарьов водночас упевнений, що людство веде постійну війну з мікробами. "Це динамічна рівновага. У якийсь момент ми здобуваємо перемогу, а в інший — вони знову беруть гору над нами", — розмірковує лікар. І якщо зараз антибіотики перемагають, це не означає, що так завжди буде. Цілком змінити ситуацію зможе поява абсолютно нового класу антибактеріальних препаратів, і такі розробки зараз активно ведуться.

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