Украинские моряки будут сдавать экзамены только в норвежской системе CES, защищенной от коррупции – Мининфраструктуры

Для исключения коррупционных рисков при прохождении тестирования, с 21 февраля все заявки на прохождение моряками экзаменов для подтверждения квалификации будут приниматься только на тестирование в норвежской системе Crew Evaluation System (CES) 6.0.

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Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры.

Все заявки, поданные до 21 февраля на тестирование в использовавшейся до последнего времени Автоматизированной системе тестирования "Мортест" (АСТ), будут рассмотрены в общем порядке.

Как объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков, с ноября 2021 года в Украине параллельно действовали обе системы тестирования – CES и АСТ. Однако после успешного прохождения тестового периода было решено полностью перейти на защищенную от коррупционных влияний норвежскую систему Crew Evaluation System (CES) 6.0.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем так сказать о тесте АСТ", — отметил Кубраков.

Норвежская система компьютерного тестирования Crew Evaluation System была разработана более 25 лет назад и с тех пор используется в более чем 350 компаниях по всему миру.

"Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков. Учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества наших моряков, мы уверены, что отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы", — добавил министр.

На текущий момент в системе CES было сдано уже 188 экзаменов, 118 из которых — успешно.

С 1 февраля в сервисных центрах "Морречсервис" моряки могут пройти пробный CES-тест. Этой услугой воспользовались уж 24 моряка.

Напомним, ранее Александр Кубраков сообщил, что СБУ разоблачила крупную коррупционную сеть, члены которой создавали для моряков условия, при которых они вынуждены были платить за успешное прохождение экзамена до $8 000. Годовой оборот сети, в которую входили чиновники Государственной службы морского и речного транспорта и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, доходил до $150 млн.