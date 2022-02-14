Українські моряки складатимуть іспити лише в норвезькій системі CES, захищеній від корупції – Мінінфраструктури

Для виключення корупційних ризиків при проходженні тестування, з 21 лютого всі заявки на проходження моряками іспитів з підтвердження кваліфікації прийматимуться лише на тестування в норвезькій системі Crew Evaluation System (CES) 6.0.

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Про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури.

Усі заявки, подані до 21 лютого на тестування у Автоматизованій системі тестування "Мортест" (АСТ), що застосовувалася до останнього часу, будуть розглянуті в загальному порядку.

Як пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, з листопада 2021 року в Україні паралельно діяли обидві системи тестування – CES та АСТ. Однак після успішного проходження тестового періоду було вирішено повністю перейти на захищену від корупційного впливу норвезьку систему Crew Evaluation System (CES) 6.0.

"На сьогодні можемо сміливо говорити про позитивну реакцію українських моряків на норвезький тест. Адже це прозорий інструмент, який повністю виключає будь-які корупційні можливості. На жаль, ми не можемо такого сказати про тест АСТ", — зазначив Кубраков.

Норвезька система комп'ютерного тестування Crew Evaluation System була розроблена понад 25 років тому і з того часу використовується у більш ніж 350 компаніях по всьому світу.

"Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю моряків. Враховуючи рівень підготовки, знань та в цілому високі професійні якості наших моряків, ми впевнені, що галузь готова до переходу до міжнародних процедур підтвердження стажу роботи", — додав міністр.

На цей час у системі CES було складено вже 188 іспитів, 118 з яких – успішно.

З 1 лютого у сервісних центрах "Моррічсервіс" моряки можуть пройти пробний CES-тест. Цією послугою скористалися вже 24 моряки.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив, що СБУ викрила велику корупційну мережу, члени якої створювали для моряків умови, за яких вони змушені були платити за успішне проходження іспиту до $8 000. Річний оборот мережі, до якої входили посадовці Державної служби морського та річкового транспорту та Інспекції з підготовки та дипломування моряків, доходив до $150 млн.