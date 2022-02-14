Бизнес-школа МИБ – провайдер международно-признанного и аккредитованного МВА образования.

Международный институт бизнеса (МИБ) был основан в 1993 году и с тех пор напрямую формировал рынок бизнес-образования Украины. В 2007 году программы МВА МИБ первыми среди украинских бизнес-школ получили престижную международную аккредитацию Association of MBA (AMBA). И до настоящего времени 60% всех аккредитованных АМВА (Великобритания) украинских программ МВА реализуются именно в МИБ.

Юрий Зеленин, исполнительный директор МИБ:

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"Наши программы МВА сфокусированы на предоставлении слушателям практических инструментов для построения и управления бизнесом. Именно поэтому преподаватели на программах – это эксперты, бизнес-практики международного и украинского бизнеса.

МИБ постоянно совершенствует и адаптирует свои программы согласно новым вызовам. В 2021 году реализовали новые амбициозные проекты:

МИБ стал единственной бизнес-школой в Украине, которая аккредитовала свои программы у британского партнера СИМА (Глобальный институт по разработке методологии финансовых дисциплин), что является безоговорочным подтверждением сильного финансового блока программ МВА МИБ.

МИБ стал единственной в Украине бизнес-школой, на базе программ которой можно получить диплом МВА от европейской школы-партнера по программе Double Degree MBA.

Основываясь на мировых методиках, на программах МВА МИБ реализовал новые уникальные авторские проекты – Capstone Communication Week и "Адская неделя".

Алевтина Кудинова, академический директор МИБ:

"Одним из наших главных конкурентных преимуществ является умение быстро реагировать на изменения, которые происходят в обществе, бизнесе, экономике и мире:

Уже осенью 2020 года программа Ukrainian MBA перешла в гибридный формат, который позволил оптимально объединить преимущества онлайн и оффлайн образования.

Ответом на запрос слушателей General МВА стало проведение Communication Week, уникальной обучающей активности в формате edutainment-тренинга, которая позволяет определить зоны личностного и управленческого роста, расширить бизнес-связи, найти партнеров.

Организационная диагностика, управленческая результативность, работа с паттернами поведения в бизнесе – частый запрос слушателей Executive МВА. Поэтому в программу был включен Capstone, основная цель которого — управленческое консультирование, психология бизнеса, нетворкинг с единомышленниками – как нельзя лучше решает эти задачи.

Одним из относительно новых запросов последних лет, стал запрос на "карьерный" МВА, бизнес-образование, которое бы не только "прокачало" знания и компетенции, связанные с бизнесом, но и дало бы понимание особенностей управления в системной компании.

Как управлять людьми в таких компаниях?

В чем особенность организационного поведения компании в целом и отдельного сотрудника на каждой ступени иерархии?

В чем нюансы управления "большими" финансами, каковы тут взаимосвязи?

На чем строятся бизнес-процессы в крупных компаниях?

Управление департаментом в крупной, системной компании имеет свою специфику. Именно поэтому в программу Synergy МВА, кроме курсов "классического МВА", включены курсы, которые повысят управленческую эффективность слушателей в своих компаниях – Управление корпоративными финансами, Поведенческие финансы, Репутационный менеджмент, Маркетинг закупок, Инвестиционный менеджмент и анализ и т.д.

Сегодня карьерный менеджмент становится must have ведущих бизнес-школ мира. Поэтому на программе Synergy МВА предусмотрены не только индивидуальный карьерный коучинг и воркшоп по управлению карьерой, но и менторинг слушателями Executive MBA, собственниками и СЕО крупных отечественных и международных компаний, что позволит быть в фокусе внимания работодателя, изучить истории успеха "вблизи", разобраться с тем, чего ожидает руководство компании от своих сотрудников. В свою очередь, бизнес-визиты в компании позволят увидеть бизнес-процессы изнутри, что повысить прозрачность построения собственной карьеры."

Расскажем о программах МВА в МИБ на онлайн мероприятии МВА Coffee Talk.