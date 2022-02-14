Бізнес-школа МІБ – провайдер міжнародно-визнаної та акредитованої МВА освіти.

Міжнародний інститут бізнесу (МІБ) було засновано у 1993 році і він відтоді безпосередньо формував ринок бізнес-освіти України. 2007 року програми МВА МІБ першими серед українських бізнес-шкіл отримали престижну міжнародну акредитацію Association of MBA (AMBA). І дотепер 60% усіх акредитованих АМВА (Великобританія) українських програм МВА реалізуються саме у МІБ.

Юрій Зеленін, виконавчий директор МІБ:

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"Наші програми МВА сфокусовані на наданні слухачам практичних інструментів для побудови та управління бізнесом. Саме тому викладачі на програмах — це експерти, бізнес-практики міжнародного та українського бізнесу.

МІБ постійно вдосконалює та адаптує свої програми відповідно до нових викликів. У 2021 році реалізували нові амбітні проєкти:

МІБ став єдиною бізнес-школою в Україні, яка акредитувала свої програми у британського партнера СІМА (Глобальний інститут з розробки методології фінансових дисциплін), що є беззаперечним підтвердженням сильного фінансового блоку програм МВА МІБ.

МІБ став єдиною в Україні бізнес-школою, на базі програм якої можна отримати диплом МВА від європейської школи-партнера за програмою Double Degree MBA.

Ґрунтуючись на світових методиках, на програмах МВА МІБ реалізував нові унікальні авторські проекти – Capstone Communication Week та "Пекельний тиждень".

Алевтина Кудінова, академічна директорка МІБ:

"Однією з наших головних конкурентних переваг є вміння швидко реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві, бізнесі, економіці та світі:

Вже восени 2020 року програма Ukrainian MBA перейшла в гібридний формат, який дозволив оптимально поєднати переваги онлайн та офлайн освіти.

Відповіддю на запит слухачів General МВА стало проведення Communication Week — унікальної навчальної активності у форматі edutainment-тренінгу, яка дозволяє визначити зони особистісного та управлінського зростання, розширити бізнес-зв'язки, знайти партнерів.

Організаційна діагностика, управлінська результативність, робота з паттернами поведінки у бізнесі — найчастіший запит слухачів Executive МВА. Тому в програму був включений Capstone, основна мета якого — управлінське консультування, психологія бізнесу, нетворкінг з однодумцями — якнайкраще вирішує ці завдання.

Одним із відносно нових запитів останніх років став запит на "кар'єрний" МВА, бізнес-освіту, яка б не тільки "прокачала" знання та компетенції, пов'язані з бізнесом, але й дала б розуміння особливостей управління в системній компанії.

Як керувати людьми у таких компаніях?

У чому особливість організаційної поведінки компанії загалом та окремого співробітника на кожному щаблі ієрархії?

У чому нюанси управління "великими" фінансами, які тут взаємозв'язки?

На чому будуються бізнес-процеси у великих компаніях?

Управління департаментом у великій системній компанії має свою специфіку. Саме тому до програми Synergy МВА, крім курсів "класичного МВА", включені курси, які підвищать управлінську ефективність слухачів у своїх компаніях — Управління корпоративними фінансами, Поведінкові фінанси, Репутаційний менеджмент, Маркетинг закупівель, Інвестиційний менеджмент та аналіз тощо.

Сьогодні кар'єрний менеджмент стає must have провідних бізнес-шкіл світу. Тому на програмі Synergy МВА передбачені не тільки індивідуальний кар'єрний коучинг та воркшоп з управління кар'єрою, але й менторинг слухачами Executive MBA, власниками та СЕО великих вітчизняних та міжнародних компаній, що дозволить бути у фокусі уваги роботодавця, вивчити історії успіху "зблизька", розібратися з тим, чого очікує керівництво компанії від своїх працівників. Зі свого боку бізнес-візити в компанії дозволять побачити бізнес-процеси зсередини, що підвищить прозорість побудови власної кар'єри.

Розповімо про програми МВА в МІБ на онлайн заході МВА Coffee Talk.