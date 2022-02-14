Ресторан Fenix представил свою книгу рецептов в коллаборации с издателем из Лондона

Уникальный опыт в ресторанном мире Украины – Fenix ​​презентовал свою книгу. Подобный формат позволяет познакомиться с закулисьем ресторана, узнать о команде, препятствиях и возможностях, о том, с чего все начиналось, и каких высот удалось достичь Fenix ​​менее чем за 2 года. В издание вошли авторские рецепты от именитых шефов – Сергея Байсаревича и Стефано Антониолли.

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Книга создана в коллаборации с издателем из Лондона Питером Маршаллом, который выпустил более 60 книг гастрономического направления, работал с такими фигурами в ресторанном бизнесе как Paul Bocuse, The Roux Family, Raymond Blanc, Daniel Humm, Thomas Keller. Пять лет назад Питер решил покинуть Лондон и начать новую жизнь в Украине, чтобы использовать свои навыки и знания для продвижения феноменальной, по его мнению, украинской мультикультурной ресторанной индустрии и талантливых шеф-поваров.

Это большая честь для украинского молодого ресторана – заинтересовать международный издательский дом. Такой опыт для Украины нетипичен и даже уникален. Цели книги совпадают с глобальной миссией Fenix ​​– нести в мир культуру красивой жизни через гастрономические удовольствия.

Это большая честь для украинского молодого ресторана заинтересовать международный издательский дом. Такой опыт для Украины нетипичен и даже уникален. Целые книги совпадают с глобальной миссией Fenix – нести в мир культуру красивой жизни через гастрономические удовольствия.

Основатели ресторана отмечают, что Fenix ​​– это часть культурного наследия нашей страны. Они стремятся, чтобы гости со всего мира ехали в Киев не только полюбоваться величественными храмами и вымощенными брусчаткой спусками, но и ради визита в Fenix ​​– уникальное гастрокультурное пространство, аналогов которому не существует! Ресторан дает возможность насладиться мировыми хитами кулинарного искусства со всего континента от Европы до Азии в живописном центре Киева. Fenix ​​постоянно формирует культуру красивой жизни в Украине и стремится к расширению своего влияния за ее пределами.

Во время презентации в формате гала-вечера гостей угощал шеф из ведущего ресторана Хорватии Cap Aureo Signature Restaurant Grand Park Hotel Джеффри Велла. Он представил киевской публике дегустационный сет в стиле фьюжн. Шесть авторских блюд дополнили вина из коллекции Fenix ​​и коктейли от миксологов.

Джеффри Велла – звездный шеф-повар мальтийского происхождения. Велла долгое время работал в известных гостиничных сетях на Мальте, Италии, ОАЭ, Иордании и Словении. За эти годы ему удалось посотрудничать с громкими именами в ресторанном бизнесе, включая Алена Дюкасса, Хестона Блюменталя и Гордона Рамзи.

Партнерами мероприятия выступили Chivas – бренд шотландского купажированного виски для исключительных моментов, а также BROCARD Niche Bar – пространство, представляющее более 80 лучших мировых брендов арт-парфюмерии.

Ресторан Fenix

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+38 067 998 9896

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