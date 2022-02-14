Ресторан Fenix презентував власну книгу рецептів у колаборації з видавцем із Лондона

Унікальний досвід у ресторанному світі України – Fenix презентував власну книгу. Подібний формат дозволяє познайомитися з залаштунками ресторану, дізнатися про команду, перешкоди й можливості, про те, з чого все починалося, і яких висот вдалося досягти Fenix менш ніж за 2 роки. До видання увійшли авторські рецепти від іменитих шефів – Сергія Байсаревича та Стефано Антоніоллі.

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Книга створена в колаборації з видавцем з Лондона Пітером Маршаллом, який випустив понад 60 книг гастрономічного спрямування, працював із такими фігурами у ресторанному бізнесі як Paul Bocuse, The Roux Family, Raymond Blanc, Daniel Humm, Thomas Keller. П'ять років тому Пітер вирішив залишити Лондон і розпочати нове життя в Україні, щоб застосувати свої навички та знання для просування феноменальної, на його думку, української мультикультурної ресторанної індустрії та талановитих шеф-кухарів.

Це велика честь для українського молодого ресторану – зацікавити міжнародний видавничий дім. Такий досвід для України нетиповий, і навіть унікальний. Цілі книги збігаються із глобальною місією Fenix – нести у світ культуру красивого життя через гастрономічні задоволення.

Засновники ресторану наголошують, що Fenix – це частина культурної спадщини нашої країни. Вони прагнуть, щоб гості з усього світу їхали до Києва не лише помилуватися величними храмами та вимощеними бруківкою узвозами, а й заради візиту до Fenix — до унікального гастрокультурного простору, аналогів якому не існує! Ресторан дає можливість насолодитись світовими хітами кулінарного мистецтва з усього континенту від Європи до Азії у мальовничому центрі Києва. Fenix постійно формує культуру красивого життя в Україні та прагне розширення свого впливу за її межами.

Під час презентації у форматі гала-вечері гостей частував запрошений шеф із провідного ресторану Хорватії Cap Aureo Signature Restaurant Grand Park Hotel Джеффрі Велла. Він презентував київській публіці дегустаційний сет у стилі ф'южн. Шість авторських страв доповнили вина з колекції Fenix та коктейлі від міксологів.

Джеффрі Велла – зірковий шеф-кухар мальтійського походження. Велла тривалий час працював у відомих готельних мережах на Мальті, в Італії, ОАЕ, Йорданії та Словенії. За ці роки йому вдалося співпрацювати з гучними іменами у ресторанному бізнесі, включаючи Алена Дюкасса, Хестона Блюменталя та Гордона Рамзі.

Партнерами заходу виступили Chivas – бренд шотландського купажованого віскі для виняткових моментів, а також BROCARD Niche Bar – простір, що презентує понад 80 найкращих світових брендів арт-парфумерії.

Ресторан Fenix

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