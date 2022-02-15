Личности напавших на журналистов "Украинской правды" установлены, — Монастырский (фото, видео)
По словам главы МВД Дениса Монастырского, по факту нападения полиция начала расследование из-за "препятствования журналистской деятельности" и "насилия в отношении журналиста".
Национальная полиция Украины установила всех причастных к нападению на журналистов издания "Украинская правда" в аэропорту Днепра 13 февраля. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Все лица, которые причастны к нарушению прав журналистов уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", — сказал глава МВД.
Министр добавил, что по факту нападения на журналистов полиция открыла два уголовных производства: по статье 171 УК Украины ("препятствование законной деятельности журналистов" ) и по статье 345-1 ("угроза или насилие в отношении журналиста").
Нападение на журналистов "Украинской правды" в Днепре
13 февраля журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что в VIP-терминале аэропорта Днепра вооруженные люди напали на съемочную группу "Украинской правды". Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали сказать пароль от телефона, чтобы удалить видео на нем.
Позже Михаил Ткач заявил, что на него и его коллег напала охрана днепровского бизнесмена Александра Петровского (по кличке "Нарик").
По словам журналиста, группа "Украинской правды" приехала в Днепр снимать материал о праздновании Дня рождения Игоря Коломойского.