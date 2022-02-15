Особи нападників на журналістів "Української правди" встановлені, — Монастирський (фото, відео)

За словами голови МВС Дениса Монастирського, за фактом нападу поліція розпочала розслідування через "перешкоджання журналістській діяльності" та "насильство щодо журналіста".

Національна поліція України встановила всіх, хто причетний до нападу на журналістів видання "Українська правда" в аеропорту Дніпра 13 лютого. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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"Усі особи, які причетні до порушення прав журналістів, уже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом", — сказав голова МВС.

Міністр додав, що за фактом нападу на журналістів поліція відкрила два кримінальні провадження: за статтею 171 КК України ("перешкоджання законній діяльності журналістів") та за статтею 345-1 ("загроза чи насильство щодо журналіста").

Напад на журналістів "Української правди" у Дніпрі

13 лютого журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що у VIP-терміналі аеропорту Дніпра озброєні люди напали на знімальну групу "Української правди". Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон та вимагали сказати пароль від телефону, щоб видалити відео на ньому.

[ + – ] Знімальна група "Української правди", на яку вчинили напад. Фото: Facebook/Mykhailo Tkach

Пізніше Михайло Ткач заявив, що на нього та його колег напала охорона дніпровського бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько "Нарік").

За словами журналіста, група "Української правди" приїхала до Дніпра знімати матеріал про святкування дня народження Ігоря Коломойського.