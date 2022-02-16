В отделе продаж клубного дома OLEGIVSKIY прошел пресс-бранч по случаю открытия

14 февраля в отделе продаж клубного дома OLEGIVSKIY собрались представители медиа и клиенты группы компаний DIM. Поводом для встречи стало открытие клиентского пространства и День Святого Валентина, который так любят праздновать во всем мире.

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На пресс-бранч пригласили журналистов ведущих средств массовой информации Украины и потенциальных покупателей, интересующихся приобретением квартиры в одном из лучших районов Киева — на Подоле. Перед гостями с презентацией проекта выступили: Ирина Михалева, директор по маркетингу группы компаний DIM, Анастасия Беленко, директор по продажам группы компаний DIM, Павел Зеленский, бренд-менеджер проектов группы компаний DIM и Артур Кауфман, руководитель отдела продаж клубного дома OLEGIVSKIY.

Клубный дом бизнес-класса OLEGIVSKIY возводится на самой высокой точке горы Щекавица, с которой открывается панорамный вид на исторический центр столицы — Воздвиженку и Андреевскую церковь. Дом клубного формата будет иметь переменную этажность — 5-8 этажей, развитую инфраструктуру и качественную придомовую территорию. Чтобы сохранить уникальную архитектуру Подола, новый проект реализуется в стиле сдержанного модерна. Низкая переменная застройка и комбинированный фасад здания гармонично впишутся в окружающее и станут его неотъемлемой частью.

Адрес отдела продаж: ул. Верхний Вал, 10. График работы: пн-пт с 09:00 до 19:00, сб-вс с 10:00 до 19:00. Запись на консультацию по номеру телефона: (044) 233 77 52.