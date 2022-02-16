У відділі продажу клубного будинку OLEGIVSKIY пройшов пресбранч із нагоди відкриття

14 лютого у відділі продажу клубного будинку OLEGIVSKIY зібралися представники медіа та клієнти групи компаній DIM. Приводом для зустрічі стало відкриття клієнтського простору та День Святого Валентина, який так полюбляють святкувати у всьому світі.

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На пресбранч запросили журналістів провідних засобів масової інформації України й потенційних покупців, яких цікавить придбання квартири в одному з кращих районів Києва — на Подолі. Перед гостями з презентацією проєкту виступили: Ірина Міхальова, директорка з маркетингу групи компаній DIM, Анастасія Біленко, директорка з продажів групи компаній DIM, Павло Зеленський, бренд-менеджер проєктів групи компаній DIM та Артур Кауфман, керівник відділу продажу клубного будинку OLEGIVSKIY.

Клубний будинок бізнес-класу OLEGIVSKIY зводиться на найвищій точці гори Щекавиця, з якої відкривається панорамний вид на історичний центр столиці — Воздвиженку й Андріївську церкву. Будинок клубного формату матиме змінну поверховість — 5-8 поверхів, розвинуту інфраструктуру та якісну прибудинкову територію. Для того, аби зберегти унікальну архітектуру Подолу, новий проєкт реалізується у стилі стриманого модерну. Низька змінна забудова та комбінований фасад будівлі гармонійно впишуться у навколишній простір і стануть його невід’ємною частиною.

Адреса відділу продажу: вул. Верхній Вал, 10. Графік роботи: пн-пт з 09:00 до 19:00, сб-нд з 10:00 до 19:00. Запис на консультацію за номером телефону: (044) 233 77 52.