4 решения для продуманной ванной комнаты

Создать комфортные условия для гигиены и рационально задействовать пространство — главные задачи при комплектации санузла. Решить их можно при помощи грамотно подобранного оснащения или нестандартной установки оборудования. Тренд последних нескольких лет — сантехника с незначительным наклоном или разворотом корпуса — упрощает обустройство санитарного помещения. Изделия нетипичной конфигурации предлагают больше удобства и не требуют специальных условий для монтажа. Такое оснащение есть в каталогах чешского бренда Ravak, подробнее о разработках которого рассказано в статье: "Концепция 10°, или что такое приветливая ванная комната". Мы же рассмотрим, как интегрируется в санузел сантехника с нестандартным дизайном.

Неправильная геометрия ванны

Прямоугольная и асимметричная ванна обеспечивают надлежащие условия для гигиенических процедур. Модели с правильной геометрией можно установить в углу или возле стены. Такие изделия примечательны лаконичным дизайном и эргономичным внутренним пространством. Продуманный наклон спинки и закругленные углы позволяют удобно расположиться и минимизируют вероятность случайных ударов.

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Асимметричные модели имеют смещенную относительно центральной оси внутреннюю чашу. Такое конструкционное решение сохраняет достаточно места для купания и позволяет экономно задействовать полезную площадь. Ванны асимметричной формы, устанавливаемые в углу помещения, используются в компактных и просторных санузлах. Изделия имеют широкие бортики, на которых удобно хранить косметические средства.

Еще один плюс сантехники с нетипичным дизайном — материал изготовления. Литой акрил гарантирует стабильность формы, сохраняет дольше воду горячей, тактильно приятный и легко чистится. Служат акриловые ванны не менее 10 лет.

Эргономичное душевое ограждение

Скошенная фронтальная стенка кабинки дает возможность увеличить проход, упрощает доступ к сантехнике. Усеченная на несколько сантиметров конструкция предлагает комфортное внутреннее пространство. Душевые уголки спроектированы так, чтобы даже высокий и широкоплечий человек мог поднять руки или наклониться

Стенки и двери из закаленного стекла не боятся ударов бутылкой шампуня или лейкой. Дополнительное покрытие защищает витражи от образования известкового налета. Инженеры предусмотрели надежные механизмы открытия: раздвижные двери открываются/закрываются тихо и беспроблемно.

Для прямоугольных, квадратных и асимметричных душевых кабин предлагаются поддоны соответствующих форм и размеров. В них предусмотрена полочка для средств гигиены, что помогает организовать практичную зону водных процедур.

Угловой или прямоугольный умывальник?

Установленная в углу сантехника позволяет экономить место, но не всегда удобна в использовании. Для функциональной зоны умывания дизайнеры рекомендуют асимметричные модели или умывальники с нестандартным внутренним пространством. Для производства таких изделий используют искусственный камень. Состоящий из литой смеси мраморной крошки и связующих смол материал позволяет реализовывать сложные формы.

Отличным примером нетипичных конструкций служит модель асимметричной конфигурации с прямоугольной внутренней чашей. Смещенный под углом умывальник "повернут" к пользователю. Изделие интегрируется в угол, обеспечивает быстрый доступ и предлагает просторную рабочую зону.

Не менее практичное решение — умывальник с трапециевидной чашей. Расширяющегося к внешнему бортику пространства достаточно для умывания, мытья, рук, бритья.

Наклонные смесители

Смеситель, наклоненный в сторону пользователя, позволяет грамотно укомплектовать зону водных процедур. Эргономичный корпус выполнен из латуни, которая выдерживает перепады давления и температуры, устойчива к коррозии и не влияет на состав воды.

Конструкции упрощают чистку плитки, расположенной за изделием. Установленный в "носике" излива аэратор экономит природные ресурсы и обеспечивает наполненную струю. Наклонными смесителями можно укомплектовать умывальники, биде, душевые уголки, ванны.