4‌ ‌рішення‌ ‌для‌ ‌продуманої‌ ‌ванної‌ ‌кімнати‌

Створити комфортні умови для гігієни та раціонально задіяти простір — головні завдання при комплектації санвузла. Вирішити їх можна за допомогою грамотно підібраного оснащення або нестандартного встановлення обладнання. Тренд останніх кількох років — сантехніка з незначним нахилом або розворотом корпусу — спрощує облаштування санітарного приміщення. Вироби нетипової конфігурації пропонують більше зручності та не вимагають спеціальних умов для монтажу. Таке оснащення є у каталогах чеського бренду Ravak, докладніше про розробки якого розказано у статті: "Концепція 10°, або що таке привітна ванна кімната". Ми ж розглянемо, як інтегрується у санвузол сантехніка з нестандартним дизайном.

Неправильна геометрія ванни

Прямокутна й асиметрична ванна забезпечують належні умови для гігієнічних процедур. Моделі з правильною геометрією можна встановити у кутку або біля стіни. Такі вироби примітні лаконічним дизайном та ергономічним внутрішнім простором. Продуманий нахил спинки та закруглені кути дозволяють зручно розташуватися та мінімізують ймовірність випадкових ударів.

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Асиметричні моделі мають зміщену відносно центральної осі внутрішню чашу. Таке конструкційне рішення зберігає достатньо місця для купання та дозволяє економно задіяти корисну площу. Ванни асиметричної форми, що встановлюються в кутку приміщення, використовуються у компактних і просторих санвузлах. Вироби мають широкі бортики, на яких зручно зберігати косметичні засоби.

Ще один плюс сантехніки з нетиповим дизайном — матеріал виготовлення. Литий акрил гарантує стабільність форми, зберігає довше воду гарячою, тактильно приємний і легко чиститься. Слугують акрилові ванни щонайменше 10 років.

Ергономічне душове огородження

Скошена фронтальна стінка кабінки дає можливість збільшити прохід, спрощує доступ до сантехніки. Усічена на кілька сантиметрів конструкція пропонує комфортний внутрішній простір. Душові куточки спроєктовані таким чином, щоб навіть висока та широкоплеча людина могла підняти руки або нахилитися.

Стінки та двері із загартованого скла не бояться ударів пляшкою шампуню або лійкою. Додаткове покриття захищає вітражі від утворення вапняного нальоту. Інженери передбачили надійні механізми відчинення: розсувні двері відчиняються/зачиняються тихо та безпроблемно.

Для прямокутних, квадратних і асиметричних душових кабін пропонуються піддони відповідних форм і розмірів. У них передбачена поличка для засобів гігієни, що допомагає організувати практичну зону водних процедур.

Кутовий чи прямокутний умивальник?

Встановлена ​​в кутку сантехніка дозволяє заощаджувати місце, але не завжди зручна у використанні. Для функціональної зони вмивання дизайнери рекомендують асиметричні моделі чи умивальники з нестандартним внутрішнім простором. Для виробництва таких виробів використовують штучний камінь. Матеріал, що складається з литої суміші мармурової крихти та сполучних смол, дозволяє реалізовувати складні форми.

Гарним прикладом нетипових конструкцій є модель асиметричної конфігурації з прямокутною внутрішньою чашею. Зміщений під кутом умивальник "повернутий" до користувача. Виріб інтегрується в кут, забезпечує швидкий доступ і пропонує простору робочу зону.

Не менш практичне рішення — умивальник із трапецієподібною чашею. Простору, що розширюється до зовнішнього бортика, достатньо для вмивання, миття, рук, гоління.

Похилі змішувачі: більше комфорту та економія місця

Змішувач, нахилений до користувача, дозволяє грамотно укомплектувати зону водних процедур. Ергономічний корпус виконаний з латуні, яка витримує перепади тиску та температури, стійка до корозії та не впливає на склад води.

Конструкції полегшують чищення плитки, розташованої за виробом. Встановлений у "носику" виливу аератор економить природні ресурси та забезпечує наповнений струмінь. Похилими змішувачами можна укомплектувати умивальники, біде, душові куточки, ванни.