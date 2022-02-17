Как выбрать двери скрытого монтажа – 3 важных совета

Скрытые межкомнатные двери — изюминка современного интерьера.

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Распашные скрытые двери станут выгодным акцентом и дополнением для современного интерьера в стиле модерн, лофт, современная классика. Это свежая, неординарная и удобная находка для квартиры или офиса, частного дома, банка или админ учреждения.

В чем уникальность конструкции?

Название говорит само за себя: полотно двери устанавливается в одной плоскости со стеной, не выделяясь или сливаясь с поверхностью. Наличники не нужны. Пространство комнаты визуально увеличивается!

Это Invisible двери, двери-невидимки!

Короб скрытый — обычно металлический, алюминиевый, прочный. Может иметь стильную окантовку по контуру дверного проема.

Петли-завесы в конструкции врезаны в торец полотна так, что делает их полностью незаметными при закрытии. Двери закрываются бесшумно и мягко.

Кроме этого, каждая дверная конструкция оснащена магнитным механизмом, у которого фиксирующий язычок не выглядывает из торца двери, а выдвигается благодаря магниту, встроенному в планку короба.

Полотно для дверей на скрытом коробе может быть окрашенным, грунтованным, шпонированным, выполненным из HPL-панелей, со стеклянным или зеркальным покрытием.

Особенности монтажа

Необходимо помнить, что монтаж должны проводить только сертифицированные специалисты. Коробку для этого типа дверей следует монтировать на этапе проведения штукатурных работ, выставляя и регулируя по уровню, иначе двери в сборе потом будут подвержены самопроизвольному закрыванию или открыванию. Возможно 3D — регулирование для идеальной установки дверей.

Дверную коробку нужно подгонять в плоскости со стеной и по высоте, учитывая при этом отметку чистого пола.

Три важных совета по выбору скрытых дверей

Скрытые двери — тренд украинского рынка. Они представлены в ТРИО ДВЕРИ надежными моделями от флагманов в сфере производства дверей: ASTORI и DOORIS, поддерживающих самые инновационные технологии.

Чтобы избежать ненужных ошибок, ознакомьтесь с экспертными советами от специалистов ТРИО ДВЕРИ.

Совет No1: Конструкция дверей должна быть практичной и удобной для ухода.

Прогрунтованные под дальнейшею отделку межкомнатные двери выполнены из МДФ, с дальнейшим покрытием полиуретановой грунтовкой. Самый популярный вариант скрытых дверей.

Двери из алюминиевого профиля со стеклянной или зеркальной поверхностью -идеальный выбор для современных дизайнерских интерьеров, они оснащаются 3d-петлями, элегантными замками и ручками.

Шпонированные двери с текстурой натурального дерева выглядят оригинально и привлекательно. Шпонировать можно одновременно двери и настенные панели.

Изысканные скрытые двери с покрытием полотна плитами Laminam (натуральный камень) — престижное решение для эксклюзивных интерьеров.

Совет No2: Правильно выбирайте конструкцию дверного короба

Различают двери скрытого монтажа с разными конфигурациями дверных коробов:

алюминиевые, с защитой от коррозии, выдерживающие значительные нагрузки;

удешевленные версии коробов, в которых тонкий алюминиевый слой дополняется брусом из дерева или многослойной фанерой.

В отличие от цельноалюминиевых коробов комбинированные версии не подходят для оштукатуривания или монтажа в гипсокартонные перегородки.

В ТРИО ДВЕРИ можно выбрать только лучшие двери с алюминиевыми скрытыми коробками: Comfort, Invisible Line или Smart.

Совет No3: Учтите способ монтажа дверной коробки и вариант открывания.

Распашные двери скрытого монтажа могут открываться в ту или другую сторону: для открытия двери наружу их размещают в уровень с наружной стеной, а при открытии внутрь комнаты их располагают на уровне внутренней стены.

Может быть открывание внутрь дверного проема "INSIDE" — в плоскости с лицевой стеной.

Дверные аксессуары и фурнитура

Двери, кроме скрытых петель и замков, комплектуются качественной опциональной фурнитурой – ручками, скрытым магнитным стопором, доводчиком, порогом и т.д.

В салоне ТРИО ДВЕРИ вы сможете сами убедиться и увидеть, насколько комфортны и удобны двери скрытого типа, как они идеально подходят под стилевое оформление, отражают самые смелые идеи в сфере дизайна.