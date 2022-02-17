Як вибрати двері прихованого монтажу – 3 важливі поради

Приховані міжкімнатні двері – особливість сучасного інтер'єру.

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Розпашні приховані двері стануть вигідним акцентом і доповненням для сучасного інтер'єру в стилі модерн, лофт, сучасна класика. Це свіжа, неординарна та зручна знахідка для квартири чи офісу, приватного будинку, банку чи адмін установи.

У чому унікальність конструкції?

Назва говорить сама за себе: полотно дверей встановлюється в одній площині зі стіною, не виділяючись чи зливаючись з поверхнею. Лиштва не потрібна. Візуально такі двері збільшують простір!

Це Invisible двері, двері-невидимки!

• Короб прихований – зазвичай металевий, алюмінієвий, міцний. Може мати стильне окантування по контуру дверного отвору.

• Завіси в конструкції врізані в полотно зсередини, що робить їх повністю непомітними в зачиненому стані. Двері зачиняються безшумно та м'яко.

• Крім того, кожна дверна конструкція оснащена магнітним механізмом, у якого фіксуючий язичок не виглядає з торця дверей, а висувається завдяки магніту, вбудованого у планку короба.

• Полотно для дверей на прихованому коробі може бути ґрунтованим, фарбованим, шпонованим, виконаним з HPL-панелей, зі скляним або дзеркальним покриттям.

Особливості монтажу

Необхідно пам'ятати, що монтаж мають проводити лише сертифіковані спеціалісти. Коробку для цього типу дверей слід монтувати на етапі проведення штукатурних робіт, виставляючи та регулюючи за рівнем, інакше двері в зборі потім будуть схильні до мимовільного зачинення або відчинення. Можливе 3D – регулювання для ідеальної установки дверей.

Дверну коробку потрібно підганяти у площині зі стіною та по висоті, враховуючи при цьому рівень чистої підлоги.

Три важливі поради щодо вибору прихованих дверей

Приховані двері – тренд українського ринку. Вони представлені в ТРІО ДВЕРІ надійними моделями від флагманів у сфері виробництва дверей: STORI та DOORIS, що підтримують найінноваційніші технології.

Щоб уникнути непотрібних помилок, ознайомтесь з експертними порадами від фахівців ТРІО ДВЕРІ.

Порада №1: Конструкція дверей повинна бути практичною та зручною для догляду.

• Під подальшу обробку міжкімнатні двері виконані з МДФ, з покриттям поліуретановою ґрунтовкою. Найпопулярніший варіант прихованих дверей.

• Двері з алюмінієвого профілю зі скляною або дзеркальною поверхнею – ідеальний вибір для сучасних дизайнерських інтер'єрів, вони оснащуються 3d-завісами, елегантними замками та ручками.

• Шпоновані двері з текстурою натурального дерева виглядають оригінально та привабливо. Шпонувати можна одночасно двері та настінні панелі.

• Вишукані приховані двері з покриттям полотна плитами Laminam (натуральний камінь) – престижне рішення для ексклюзивних інтер'єрів.

Порада №2: Правильно вибирайте конструкцію дверного короба

Розрізняють двері прихованого монтажу з різними конфігураціями дверних коробів:

• алюмінієві, із захистом від корозії, що витримують значні навантаження;

• здешевлені версії коробів, де тонкий алюмінієвий шар доповнюється брусом з дерева або багатошаровою фанерою.

На відміну від цільноалюмінієвих коробів, комбіновані версії не підходять для оштукатурювання або монтажу в гіпсокартонні перегородки.

У ТРІО ДВЕРІ можна вибрати тільки найкращі двері з прихованими алюмінієвими коробками: Comfort, Invisible Line або Smart.

Порада №3: Врахуйте спосіб монтажу дверної коробки та варіант відчинення.

Розпашні двері прихованого монтажу можуть відчинятися в ту чи іншу сторону: для відчинення дверей назовні їх розміщують у рівень із зовнішньою стіною, а при відчиненні всередину кімнати їх розташовують на рівні з внутрішньою стіною.

Можливе відчинення всередину дверного отвору "INSIDE" — у площині з лицьовою стіною.

Дверні аксесуари та фурнітура

Двері, крім прихованих завіс і замків, укомплектовані якісною опціональною фурнітурою – ручками, прихованим магнітним стопором, дотягувачем, порогом тощо.

У салоні ТРІО ДВЕРІ ви зможете самі переконатися та побачити, наскільки комфортні та зручні двері прихованого типу, як вони ідеально пасують до стильного оформлення, відображають найсміливіші ідеї у сфері дизайну.