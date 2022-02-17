Бывший главный разведчик Украины Бурба вернулся в страну, но без семьи и ненадолго, - политолог

Политолог Денис Гороховский сообщает в своем Facebook, что экс-главный разведчик Украины Василий Бурба, который 10 февраля покинул страну, вернулся в Украину.

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"Экс-главный разведчик Украины Бурба вернулся в страну. Правда, без семьи, видимо оставил в Вене или на пляже", — написал политолог.

10 февраля сообщалось, что бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, улетел из страны из-за угроз российского вторжения. Тогда директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков сообщил, что "пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежали из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо "испарились" из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз".

Быков отметил, что это "тот самый Бурба, который любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему".

По данным Гороховского, Бурба вернулся без семьи, имея билеты для вылета из Украины.

"Ну мало ли: может утюг забыл выключить перед эвакуацией, вернулся проверить, а может за кэшем, все-таки долгий отдых в ОАЭ более затратный, чем в Австрии", — написал политолог.