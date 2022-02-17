Колишній головний розвідник України Бурба повернувся до країни, але без сім'ї та ненадовго, — політолог

Політолог Денис Гороховський повідомляє у своєму Facebook, що екс-головний розвідник України Василь Бурба, який 10 лютого залишив країну, повернувся до України.

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"Екс-головний розвідник України Бурба повернувся до країни. Щоправда, без сім'ї, мабуть, залишив у Відні або на пляжі", — написав політолог.

10 лютого повідомлялося, що колишній керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України відлетів із країни через загрози російського вторгнення. Тоді директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков повідомив, що "поки журналісти рахували, скільки олігархів та "опозиціонерів" втекли з країни на тлі зовнішньої загрози, за кадром залишилися інші знакові персонажі, які тихо "випарувалися" з країни. Не на чартерах або приватних джетах, тому не потрапили на радари ЗМІ, але рухалися тією ж траєкторією, подалі від можливих ризиків та погроз”.

Биков зазначив, що це "той самий Бурба, який любив розповідати журналістам, що питання не в тому, чи буде наступ РФ, а в тому, чи ми готові до нього”.

За даними Гороховського, Бурба повернувся без сім'ї, маючи квитки для вильоту з України:

"Хто зна: може праску забув вимкнути перед евакуацією, повернувся перевірити, а може за кешем, все ж таки довгий відпочинок в ОАЕ більш витратний, ніж в Австрії", - написав політолог.