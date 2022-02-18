Татьяна Грязнова на Renpower Ukraine 2022: энергоэффективные проекты в промышленности приблизят Украину к энергонезависимости

Энергомодернизация больших предприятий – кратчайший путь к повышению энергонезависимости Украины, ведь промышленность является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. Какие инструменты наиболее эффективны для экономии электроэнергии, газа и тепла, и что советуют эксперты YASNO, которые реализовали более 100 энергоэффективных проектов на украинских предприятиях, рассказала на Renpower Ukraine 2022 Татьяна Грязнова, директор по финансам YASNO.

Украинские предприятия с многолетней историей до сих пор используют устаревшее оборудование. Это не только увеличивает количество выбросов СО2, но и приводит к значительным финансовым затратам на энергоресурсы, что, в свою очередь, сказывается на энергоемкости единицы ВВП.

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Благодаря модернизации оборудования можно добиться экономии от 25 до 90% энергоресурсов, но такие проекты нуждаются в значительных финансовых вложениях. Реализовать их за свой счет может ЭСКО-компания на условиях энергосервиса. Она финансирует и выполняет энергоэффективную модернизацию предприятия, гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов, а рассчитывается клиент исключительно из части средств, которые экономит в результате реализации проекта.

На условиях энергосервиса YASNO уже выполнил более 100 проектов. Благодаря их реализации клиенты ежегодно экономят около 200 млн кВт∙ч электроэнергии, 4,1 млн м3 газа, 556 млн. грн. на оплате за энергоресурсы. Экологический эффект от реализации – уменьшение выбросов CO2 на 179 тыс. тонн ежегодно. Чтобы предоставить еще большему количеству предприятий возможность воспользоваться преимуществами энергосервиса, УКРГАЗБАНК разработал первый кредитный инструмент для финансирования проектов YASNO в промышленности. Срок действия сделки 3 года, сумма кредитного лимита составила 300 млн. грн.

"Актуальные изменения в законодательстве ЕС и движение Украины к энергонезависимости требуют ускорения и масштабирования реализации энергоэффективных проектов в промышленности. Упрощение регулирования банковской деятельности относительно наличия твердого залога, ряда гарантий и требований к организации подрядных договоров и условий хранения и эксплуатации оборудования позволит банкам расширить возможности доступа ЭСКО-компаний к долговременному финансированию, что необходимо для реализации таких проектов в промышленности", – отметила Татьяна Грязнова, директор по финансам YASNO.

Напомним, Renpower – это ежегодная конференция, которая собирает стейкхолдеров в сфере "зеленой" энергетики. Тема Renpower Ukraine 2022 – построение декарбонизированного энергетического сектора и расширение производства чистой электроэнергии. Организатор мероприятия – Euroconvention Global.

Справка:

YASNO – бренд, под которым работает группа компаний по поставке электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, которые предоставляют услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины. Три компании бренда YASNO трижды возглавили рейтинг поставщиков электроэнергии, составленный аналитическим центром DiXi Group в рамках проекта USAID. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию YASNO предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.