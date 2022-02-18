Тетяна Грязнова на Renpower Ukraine 2022: енергоефективні проєкти в промисловості наблизять Україну до енергонезалежності

Енергомодернізація великих підприємств – найкоротший шлях до підвищення енергонезалежності України, адже промисловість є одним із найбільших споживачів енергоресурсів. Які інструменти є дієвими для економії електроенергії, газу й тепла, та що радять експерти YASNO, які реалізували понад 100 енергоефективних проєктів на українських підприємствах, розповіла на Renpower Ukraine 2022 Тетяна Грязнова, директорка з фінансів YASNO.

Українські підприємства з багаторічною історією досі використовують застаріле обладнання. Це не лише збільшує кількість викидів СО2, а й призводить до значних фінансових витрат на енергоресурси, що, в свою чергу, позначається на енергоємності одиниці ВВП.

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Завдяки модернізації обладнання можна досягти економії від 25 до 90% енергоресурсів, але такі проєкти потребують значних фінансових вкладень. Реалізувати їх за власні кошти може ЕСКО-компанія на умовах енергосервісу. Вона фінансує та виконує енергоефективну модернізацію підприємства, гарантуючи досягнення певного рівня економії енергоресурсів, а розраховується клієнт виключно з частини коштів, які заощаджує в результаті реалізації проєкту.

На умовах енергосервісу YASNO вже виконав понад 100 проєктів. Завдяки їх реалізації клієнти щорічно економлять близько 200 млн кВт·год електроенергії, 4,1 млн м3 газу, 556 млн грн на оплаті за енергоресурси. Екологічний ефект від реалізації – зменшення викидів СО2 на 179 тис. тон щорічно. Щоб надати можливість ще більшій кількості підприємств скористатись перевагами енергосервісу, УКРГАЗБАНК розробив перший кредитний інструмент для фінансування проєктів YASNO у промисловості. Термін дії угоди 3 роки, сума кредитного ліміту склала 300 млн грн.

"Актуальні зміни в законодавстві ЄС та рух України до енергонезалежності вимагають прискоритись і масштабувати реалізацію енергоефективних проєктів у промисловості. Cпрощення регулювання банківської діяльності щодо наявності твердої застави, низки гарантій та вимог до організації підрядних договорів та умов зберігання та експлуатації обладнання дозволить банкам розширити можливості доступу ЕСКО-компаній до довготривалого фінансування, що так необхідне для реалізації таких проєктів у промисловості", – зазначила Тетяна Грязнова, директорка з фінансів YASNO.

Нагадаємо, Renpower – це щорічна конференція, яка збирає стейкхолдерів у сфері "зеленої" енергетики. Тема Renpower Ukraine 2022 присвячена побудові декарбонізованого енергетичного сектору та розширенню виробництва чистої електроенергії. Організатор події Euroconvention Global.

Довідка:

YASNO – бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України. Три компанії бренда YASNO тричі очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію YASNO пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.