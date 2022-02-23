Optimeal Beauty для собак. Обзор новых холистик рационов

Корм Оптимил для собак хорошо знаком многим, покупатели привыкли, что под этим брендом выпускается продукция класса супер-премиум. Недавно производитель расширил ассортимент и теперь предлагает владельцам домашних животных новую линейку Optimeal Beauty. Это рационы класса холистик, их состав подходит для наиболее требовательных к питанию собак. Корма богаты ценными, полезными для здоровья веществами, а нежелательные, потенциально опасные ингредиенты из состава исключены. Линейка Optimeal Beauty для собак представлена кормами Fitness, Podium и Harmony. Все они обеспечивают комплексную заботу о здоровье, при этом каждый позволяет сделать акцент на решении более узкой задачи (контроль веса и защита суставов, улучшение состояния кожи, шерсти и зубов, благотворное влияние на нервную систему).

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Состав холистик кормов для собак Optimeal Beauty

Сухой корм для собак класса холистик ТМ Optimeal Beauty создан на основе морепродуктов (лосось, атлантическая сельдь, мидии, креветки, криль), в состав также входят ценные зерновые или бобовые культуры, другие продукты растительного происхождения, полезные для здоровья собак функциональные добавки.

Все рационы холистик объединяет отсутствие в составе:

● курятины, говядины, свинины и других видов мяса (птицы), молочных продуктов и яиц;

● сои, пшеницы и кукурузы, картофеля и батата;

● синтетических технологических добавок – красителей, консервантов.

Общим для всех кормов Optimeal Beauty является наличие в составе таких ингредиентов:

● дегидрированный рыбный протеин атлантической сельди и лосося (в равных долях), всего 30-32% (в зависимости от рациона);

● гидролизованный протеин лосося (3%);

● лосось и сельдь в свежем виде (по 2,5%);

● цельные мидии (2%);

● цельные креветки (1%);

● дегидрированный протеин криля (1%);

● куриный жир и масло лосося;

● бета-глюканы, пребиотики MOS и FOS, источники антиоксидантов, пребиотиков, клетчатки (пивные дрожжи, семя льна, яблочные выжимки, корень цикория, клюква, черника, алоэ вера, экстракт юкки, экстракт розмарина);

● витамины, минералы и аминокислота таурин.

При этом корма различаются энергетической ценностью, содержанием белков, жиров, клетчатки, набором растительных продуктов, вспомогательных ингредиентов и функциональных добавок.

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints: калорийность 100г 342,36 ккал, белки 31% (из них 73% животного происхождения), жиры 12%, клетчатка 4,5%, омега-3 – 0,86%, омега-6 – 3,26%. Содержит бобовые (красная чечевица, желтый горох, нут), тапиоку, тыкву, морковь, семена тыквы, целлюлозу, хондроитин и глюкозамин, L-карнитин.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care: калорийность 100 г 380,6 ккал, белки 29% (из них 81% животного происхождения), жиры 17%, клетчатка 3%, омега-3 – 0,95%, омега-6 – 5,02%. Содержит зерновые (ячмень, овес, сорго, спельту, семена амаранта), масло огуречника, микрокристаллическую целлюлозу.

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect: калорийность 100 г 388,8 ккал, белки 29% (из них 85% животного происхождения), жиры 17%, клетчатка 2%, омега-3 – 0,91%, омега-6 – 5,36%. Содержит зерновые (сорго, коричневый рис, ячмень, теф, семена амаранта), мелиссу и ромашку.

Преимущества новых холистик рационов Optimeal Beauty для собак

Сухой корм для собак Оптимил Бьюти изготавливается из продуктов с высокой питательной ценностью. Основным источником протеина являются рыба и морепродукты. Рыбный протеин отличается богатым аминокислотным составом, легко усваивается, является гипоаллергенным и подходит для животных с непереносимостью других белков. Также рыба и морепродукты богаты другими ценными веществами – коллагеном, омега кислотами, натуральными витаминами и минералами, глюкозамином и хондроитином. Хитин, который содержится в панцире креветок, способствует выведению токсинов, а астаксантин является мощнейшим антиоксидантом.

Бобовые и зерновые в составе кормов безглютеновые или с минимальным содержанием глютена. Рацион Fitness Optimeal Beauty для собак содержит богатую легкоусвояемым крахмалом тапиоку, рационы Podium и Harmony – суперфуд сорго, повышенной ценностью для здоровья также отличаются спельта, теф, семена амаранта.

Рационы новой линейки Optimeal Beauty способствуют комплексной поддержке иммунитета за счет наличия в составе бета-глюканов (мощный иммуностимулятор), МОС и ФОС (пребиотики для местного иммунитета кишечника), натуральных антиоксидантов, источником которых служат ягоды клюквы и черники, экстракты алоэ вера и розмарина.

Каждый сухой корм для собак линейки Optimeal Beauty имеет дополнительные преимущества.

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints (здоровый вес и суставы) отличается повышенным содержанием белков (дополнительным источником белка служат бобовые) и пониженным – жиров. Это наименее калорийный корм в линейке, сбалансированный для контроля веса. Благодаря повышенному содержанию растворимой и нерастворимой клетчатки корм улучшает перистальтику, вызывает ощущение сытости, а аминокислота L-карнитин активизирует расщепление жиров. Помимо контроля веса корм обеспечивает поддержку суставов благодаря добавке хондропротекторов (глюкозамин и хондроитин, компоненты хрящевой ткани). В комплексе с дополнительными физическими нагрузками рацион поможет поддерживать здоровый вес животных, которые ведут малоактивный образ жизни и склонны к набору веса.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care (блестящая шерсть и забота о зубах) – корм для собак сухой из гранул двух видов с уникальной добавкой Dental pearls (микрокристаллы целлюлозы). Это инновационная разработка от Optimeal, впервые использованная именно в кормах Podium. За счет продуманной формы и размеров гранул в процессе их разгрызания зубы очищаются со всех сторон, а микрокристаллы Dental pearls обеспечивают деликатное, но эффективное удаление зубного налета. Также корм отличается повышенным содержанием продуктов, богатых омега кислотами (масло лосося, огуречника, семя льна). Жирные кислоты благотворно влияют на состояние кожи и шерсти.

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect (мягкий успокаивающий эффект) тоже богат омега кислотами, которые помимо кожи и шерсти очень полезны для нервной системы. Дополнительную защиту от стрессов обеспечивают целебные травы с успокоительным эффектом – мелисса и ромашка. В сочетании с прогулками на свежем воздухе, занятиями с кинологом корм способствует восстановлению эмоционального баланса питомцев с возбудимой нервной системой.

Все корма Optimeal Beauty для собак имеют холистическую формулу, в случае необходимости внутри линейки возможен простой переход от одного корма к другому.

Где купить Optimeal Beauty для собак

Купить корм Оптимил для собак можно в ряде онлайн-магазинов. Корм для собак сухой новой линейки подходит для всех пород и продается в упаковках разного размера. Цена зависит только от объема упаковки:

● 1,5 кг – 450 грн. (300 грн./кг);

● 4 кг – 1081,5 грн. (270 грн./кг);

● 10 кг – 2470 грн. (247 грн./кг).

Более детально на сайте.

Корм для собак Optimeal Beauty – комплексная забота о здоровье и красоте

Optimeal Beauty – это холистик рационы, созданные из отборных, высококачественных продуктов, которые служат источником наиболее ценных белков, углеводов, жиров, так что их высокая цена полностью оправдана. Сбалансированный состав полностью покрывает потребность в питательных веществах, причем можно подобрать корм с учетом уровня физической активности питомца. Благодаря богатому набору витаминов, минералов, антиоксидантов, пробиотиков корма обеспечивают всестороннюю поддержку здоровья, а особые добавки позволяют уделить больше внимания физической форме, душевному состоянию или внешности питомца.