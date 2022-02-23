Optimeal Beauty для собак. Огляд нових холістик раціонів

Корм Оптиміл для собак добре знайомий багатьом, покупці звикли, що під цим брендом випускається продукція класу супер-преміум. Нещодавно виробник розширив асортимент і тепер пропонує власникам домашніх тварин нову лінійку Optimeal Beauty. Це раціони класу холістик, їх склад підходить для найбільш вимогливих до харчування собак. Корми багаті на цінні, корисні для здоров'я речовини, а небажані, потенційно небезпечні інгредієнти зі складу виключені. Лінійка Optimeal Beauty для собак представлена кормами Fitness, Podium і Harmony. Всі вони забезпечують комплексну турботу про здоров'я, при цьому кожен дозволяє зробити акцент на вирішенні більш вузького завдання (контроль ваги і захист суглобів, поліпшення стану шкіри, шерсті і зубів, благотворний вплив на нервову систему).

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Склад холістик кормів для собак Optimeal Beauty

Сухий корм для собак класу холістик ТМ Optimeal Beauty створений на основі морепродуктів (лосось, атлантичний оселедець, мідії, креветки, криль), до складу також входять цінні зернові або бобові культури, інші продукти рослинного походження, корисні для здоров'я собак функціональні добавки.

Всі раціони холістик об'єднує відсутність в складі:

● курятини, яловичини, свинини та інших видів м'яса (птиці), молочних продуктів і яєць;

● сої, пшениці та кукурудзи, картоплі та батату;

● синтетичних технологічних добавок – барвників, консервантів.

Загальним для всіх кормів Optimeal Beauty є наявність у складі таких інгредієнтів:

● дегідрований рибний протеїн атлантичного оселедця та лосося (в рівних частках), всього 30-32% (в залежності від раціону);

● гідролізований протеїн лосося (3%);

● лосось і оселедець в свіжому вигляді (по 2,5%);

● цільні мідії (2%);

● цільні креветки (1%);

● дегідрований протеїн криля (1%);

● курячий жир і олія лосося;

● бета-глюкани, пребіотики MOS і FOS, джерела антиоксидантів, пребіотиків, клітковини (пивні дріжджі, насіння льону, яблучні вичавки, корінь цикорію, журавлина, чорниця, алое вера, екстракт юки, екстракт розмарину);

● вітаміни, мінерали й амінокислота таурин.

При цьому корми розрізняються енергетичною цінністю, вмістом білків, жирів, клітковини, набором рослинних продуктів, допоміжних інгредієнтів і функціональних добавок.

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints: калорійність 100г 342,36 ккал, білки 31% (з них 73% тваринного походження), жири 12%, клітковина 4,5%, омега-3 – 0,86%, омега-6 – 3,26%. Містить бобові (червона сочевиця, жовтий горох, нут), тапіоку, гарбуз, моркву, насіння гарбуза, целюлозу, хондроїтин і глюкозамін, L-карнітин.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care: калорійність 100 г 380,6 ккал, білки 29% (з них 81% тваринного походження), жири 17%, клітковина 3%, омега-3 – 0,95%, омега-6 – 5,02%. Містить зернові (ячмінь, овес, сорго, спельту, насіння амаранту), масло огірочника, мікрокристалічну целюлозу.

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect: калорійність 100 г 388,8 ккал, білки 29% (з них 85% тваринного походження), жири 17%, клітковина 2%, омега-3 – 0,91%, омега-6 – 5,36%. Містить зернові (сорго, коричневий рис, ячмінь, ТЕФ, насіння амаранту), мелісу та ромашку.

Переваги нових холістик раціонів Optimeal Beauty для собак

Сухий корм для собак Оптиміл Б'юті виготовляється з продуктів з високою поживною цінністю. Основним джерелом протеїну є риба та морепродукти. Рибний протеїн відрізняється багатим амінокислотним складом, легко засвоюється, є гіпоалергенним і підходить для тварин з непереносимістю інших білків. Також риба та морепродукти багаті та інші цінні речовини – колаген, омега кислоти, натуральні вітаміни та мінерали, глюкозамін і хондроїтин. Хітин, який міститься в панцирі креветок, сприяє виведенню токсинів, а астаксантин є найпотужнішим антиоксидантом.

Бобові та зернові в складі кормів безглютенові або з мінімальним вмістом глютену. Раціон Fitness Optimeal Beauty для собак містить багату на легкозасвоюваний крохмаль тапіоку, раціони Podium і Harmony – суперфуд сорго, підвищеною цінністю для здоров'я також відрізняються спельта, теф, насіння амаранту.

Раціони нової лінійки Optimeal Beauty сприяють комплексній підтримці імунітету за рахунок наявності в складі бета-глюканів (потужний імуностимулятор), МОС і ФОС (пребіотики для місцевого імунітету кишечника), натуральних антиоксидантів, джерелом яких служать ягоди журавлини та чорниці, екстракти алое вера та розмарину.

Кожен сухий корм для собак лінійки Optimeal Beauty має додаткові переваги.

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight &Joints (здорова вага та суглоби) відрізняється підвищеним вмістом білків (додатковим джерелом білка служать бобові) та зниженим – жирів. Це найменш калорійний корм в лінійці, збалансований для контролю ваги. Завдяки підвищеному вмісту розчинної та нерозчинної клітковини корм покращує перистальтику, викликає відчуття ситості, а амінокислота L-карнітин активізує розщеплення жирів. Крім контролю ваги корм забезпечує підтримку суглобів завдяки добавці хондропротекторів (глюкозамін і хондроїтин, компоненти хрящової тканини). У комплексі з додатковими фізичними навантаженнями раціон допоможе підтримувати здорову вагу тварин, які ведуть малоактивний спосіб життя та схильні до набору ваги.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care (блискуча шерсть і турбота про зуби) – корм для собак сухий з гранул двох видів з унікальною добавкою Dental pearls (мікрокристали целюлози). Це інноваційна розробка від Optimeal, вперше використана саме в кормах Podium. За рахунок продуманої форми та розмірів гранул в процесі їх розгризання зуби очищаються з усіх боків, а мікрокристали Dental pearls забезпечують делікатне, але ефективне видалення зубного нальоту. Також корм відрізняється підвищеним вмістом продуктів, багатих на омега кислоти (олія лосося, огірочника, насіння льону). Жирні кислоти благотворно впливають на стан шкіри і шерсті.

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect (м'який заспокійливий ефект) теж багатий на омега кислоти, які крім шкіри та шерсті дуже корисні для нервової системи. Додатковий захист від стресів забезпечують цілющі трави з заспокійливим ефектом – меліса та ромашка. У поєднанні з прогулянками на свіжому повітрі, заняттями з кінологом корм сприяє відновленню емоційного балансу вихованців зі збудливою нервовою системою.

Всі корми Optimeal Beauty для собак мають холістичну формулу, в разі необхідності всередині лінійки можливий простий перехід від одного корму до іншого.

Де купити Optimeal Beauty для собак

Купити корм Оптиміл для собак можна в ряді онлайн-магазинів. Корм для собак сухий нової лінійки підходить для всіх порід і продається в упаковках різного розміру. Ціна залежить тільки від об’єму упаковки:

● 1,5 кг – 450 грн. (300 грн./кг);

● 4 кг – 1081,5 грн. (270 грн./кг);

● 10 кг – 2470 грн. (247 грн./кг).

Більш детально на сайті.

Корм для собак Optimeal Beauty – комплексна турбота про здоров'я та красу

Optimeal Beauty – це холістик раціони, створені з добірних, високоякісних продуктів, які служать джерелом найбільш цінних білків, вуглеводів, жирів, так що їх висока ціна повністю виправдана. Збалансований склад повністю покриває потребу в поживних речовинах, причому можна підібрати корм з урахуванням рівня фізичної активності вихованця. Завдяки багатому набору вітамінів, мінералів, антиоксидантів, пробіотиків корми забезпечують всебічну підтримку здоров'я, а особливі добавки дозволяють приділити більше уваги фізичній формі, душевному стану або зовнішності вихованця.