Новые горизонты Virgin Izakaya Bar

Virgin Izakaya Bar выходит на международный уровень и в ближайшее время открывает двери своего четвертого ресторана. Проект, хорошо знакомый жителям Украины, теперь появится и в ОАЭ.

Virgin Izakaya Bar – это современный бренд холдинга Bulldozer Group Ukraine с тремя ресторанами в Украине и крупными планами по расширению за ее пределами. Первым из заведений сети открылся Virgin Izakaya Bar Kyiv. Он находится на главной ресторанной локации города – Арсенале, по ул. Московская, 2. Вслед за столичным заведением, в сентябре 2021 года, открыл свои двери ресторан в Одессе на улице Греческой, 21. А уже в декабре, яркий концепт увидели жители Харькова. Двухуровневый Virgin Izakaya Bar расположен в ТРЦ Nikolsky по адресу Пушкинская, 2. Очередь за Дубай.

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Рады сообщить вам, что масштабный grand opening первого заграничного ресторана Virgin Izakaya Bar состоится уже в марте 2022 года, на роскошном дубайском острове Bluewaters в Персидском заливе. Сложно представить лучшее место для расположения этого заведения.

Virgin Izakaya Bar Dubai предлагает гостям новый взгляд на японскую кухню. В ресторане мастерски интерпретируют традиционные блюда, добавляя в них современное авторское видение. Совершенство и гармония заведения прослеживается не только в меню, но и во всей концепции в целом.

Интерьер Virgin Izakaya Bar Dubai разработало дизайнерское и архитектурное бюро YØDEZEEN. Компания ранее работала с украинскими ресторанами сети. Дизайн киевского Virgin Izakaya Bar был признан лучшим в категории Restaurant and Bar interior 2021 года. Идея проекта – сделать нестандартное изысканное пространство современного ресторана, оставаясь верным фирменному стилю и концепции Izakaya – объединить эстетику, лаконичность и изысканность. Потрясающий эффект создается контрастом зелени с насыщенно-красными цветами, доминирующими в интерьере и приглушенным акцентным светом. Virgin Izakaya Bar Dubai располагается на двух этажах и предлагает своим гостям очаровательный морской пейзаж, открывающийся из панорамных окон ресторана. Дизайн концептуально завершенного пространства дополняют изящные элементы с фирменной айдентикой.

Изюминкой и сердцем ресторана является открытая кухня, на которой расположен японский традиционный гриль – робата. Здесь гости заведения могут наблюдать за нарезкой сашими, обжаркой кушияки и созданием других гастрономических шедевров японской кухни в авторском видении Бренд-Шефа сети Евгения Песина. Именно он, повар с 20-летним опытом, удачно сочетая текстуры и вкусы, разработал изящное меню для заведения.

Virgin Izakaya Bar Dubai предлагает изысканные холодные закуски: татаки из тунца Bluefin, тартар из говядины, морских ежей под соусом понзу; горячие блюда: ротти с креветками и авокадо, гедза с говядиной и фуа-гра; основные блюда: морские гребешки робата, стейк из тунца Bluefin, утку с трюфелями и многое другое.

Традиционно для Virgin Izakaya Bar, в дубайском ресторане будет проходить изящное шоу Art of Cutting. Шеф заведения, используя японские техники, разделывает крупного (до 150 кг) свежевыловленного тунца или марлина. Впоследствии из этой рыбы готовят блюда для гостей ресторана.

В японской культуре формат Izakaya подразумевает подачу блюд небольшими порциями. Гости могут попробовать несколько позиций из меню за один визит. Уникальная кулинарная концепция поощряет заказать много разных блюд на компанию, делиться ими друг с другом и обсуждать новые вкусы за коктейлем.

Кроме просторной, но уютной ресторанной зоны Virgin Izakaya Bar Dubai может похвастаться большим баром, где подают избранные вина, премиальные алкогольные напитки, первоклассные авторские коктейли от Олега Якобенко и редкие виды настоящего японского саке.

Ресторан Virgin Izakaya Bar Dubai предназначен для того, чтобы волновать, вдохновлять и дарить своим гостям незабываемые эмоции от знакомства с японской кухней в новом ее видении. Итак, теперь вы знаете, куда нужно заглянуть путешествуя в Дубай.