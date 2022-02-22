Нові горизонти Virgin Izakaya Bar

Virgin Izakaya Bar виходить на міжнародний рівень і найближчим часом відчиняє двері свого четвертого ресторану. Проєкт, добре знайомий мешканцям України, відтепер з’явиться й в ОАЕ.

Virgin Izakaya Bar — це сучасний бренд холдингу Bulldozer Group Ukraine із трьома ресторанами в Україні та великими планами на розширення поза її межами. Першим із закладів мережі, відкрився Virgin Izakaya Bar Kyiv. Він знаходиться на головній ресторанній локації міста — Арсеналі, на вул. Московська, 2. Слідом за столичним закладом, у вересні 2021, відчинив свої двері ресторан в Одесі на вулиці Грецькій, 21. А вже в грудні яскравий концепт побачили мешканці Харкова. Дворівневий Virgin Izakaya Bar розташований в ТРЦ Nikolsky за адресою Пушкінська, 2. Черга за Дубай.

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Раді повідомити вам, що масштабний grand opening першого закордонного ресторану Virgin Izakaya Bar, відбудеться вже в березні 2022, на розкішному дубайському острові Bluewaters у Перській затоці. Складно уявити краще місце для розташування закладу.

Virgin Izakaya Bar Dubai пропонує гостям нове бачення японської кухні. У ресторані майстерно інтерпретують традиційні страви, додаючи до них сучасне авторське бачення. Досконалість та гармонія ресторану простежується не лише в меню, але й у всій концепції в цілому.

Інтер’єр Virgin Izakaya Bar Dubai розробило дизайнерське та архітектурне бюро YØDEZEEN. Компанія вже раніше працювала з українськими ресторанами мережі. Дизайн київського Virgin Izakaya Bar визнали кращим у категорії Restaurant and bar interior 2021. Ідея проєкту — зробити нестандартний вишуканий простір сучасного ресторану, залишаючись вірними фірмовому стилю та концепції Izakaya — об’єднати естетику, лаконічність і вишуканість. Приголомшливий ефект створюється контрастом зелені з насичено-червоними кольорами, що домінують в інтер’єрі та приглушеним, акцентним світлом. Virgin Izakaya Bar Dubai розташовується на двох поверхах і пропонує своїм гостям чарівний морський краєвид, що відкривається з панорамних вікон ресторану. Дизайн концептуально завершеного простору доповнюють витончені елементи з фірмовою айдентикою.

Родзинкою і серцем ресторану є відкрита кухня на якій розташований японський традиційний гриль — робата. Тут гості закладу можуть спостерігати за нарізкою сашимі, обсмаженням кушиякі та створенням інших гастрономічних шедеврів японської кухні в авторському баченні Бренд-Шефа мережі Євгена Песіна. Саме він, кухар із 20 річним досвідом, вдало поєднуючи текстури й смаки, розробив витончене меню для закладу.

Virgin Izakaya Bar Dubai пропонує вишукані холодні закуски: татакі з тунця Bluefin, тартар з яловичини, морських їжаків під соусом понзу; гарячі страви: роті з креветками й авокадо, ґьодза з яловичини та фуа-гра; основні страви: морські гребінці робата, стейк із тунця Bluefin, качку з трюфелями та багато іншого.

Традиційно для Virgin Izakaya Bar у дубайському ресторані буде відбуватись витончене шоу Art of Cutting, під час якого Шеф закладу, за японською технологією, обробляє великого (до 150 кг) свіжовиловленого тунця або марліна. Згодом із цієї риби готують страви для гостей ресторану.

У японській культурі формат Izakaya передбачає подавання страв невеликими порціями. Тож гості можуть спробувати декілька позицій із меню за один візит. Унікальна кулінарна концепція заохочує замовити багато різних страв на компанію, ділитися ними одне з одним та обговорювати нові смаки за коктейлем.

Окрім просторої, але затишної ресторанної зони, Virgin Izakaya Bar Dubai може похвалитися великим баром, де подають вибрані вина, преміальні алкогольні напої, першокласні авторські коктейлі від Олега Якобенко та рідкісні види справжнього японського саке.

Ресторан Virgin Izakaya Bar Dubai створений для того, щоб хвилювати, надихати та дарувати своїм гостям незабутні емоції від знайомства з японською кухнею у новому її баченні. Тож, тепер ви знаєте, куди потрібно завітати подорожуючи в Дубай.