Укравтодор обвинил "Украинскую правду" в нарушении журналистской этики из-за интервью Амирханяна

Укравтодор обвинил в нарушении базовых основ журналистской этики издание "Украинская правда". Поводом для этого стала недавняя публикация на портале "Экономическая правда" интервью с Араиком Амирханяном. В Укравтодоре расценивают эту публикацию как "медийное отбеливание репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использование его предположений для обоснования собственных гипотез". Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

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"Учитывая комплиментарный тон интервью, отсутствие критических сбалансированных вопросов на фоне откровенно криминального прошлого Амирханяна, инициируем проведение системного медиа-анализа его интервью на факт соответствия основам журналистики. С соответствующими официальными письмами мы уже обратились в ключевые независимые центры медиа-аналитики в Украине", — говорится в сообщении.

Укравтодор напоминает ряд действий, которые, по мнению агентства, характеризуют Амирханяна отнюдь не как "честного бизнесмена".

Речь идет о якобы перечислении через подконтрольные субъекты хозяйствования более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных органов" оккупационной "власти" АР Крым, переправке группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию временно оккупированной АР Крым и противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму около 20 млн грн.

А также, как утверждают в Укравтодоре, о незаконной добыче гранита в Николаевской области ОДО "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которого является Амирханян, два года после окончания лицензии и с нарушением правил использования недр и блокировании компаниями из круга его влияния дорожных тендеров в 2020 году.

Утверждается также, что Амирханян врывался в помещения Укравтодора и областные Службы автодорог. Он неоднократно задерживался, подозревался и обвинялся в совершении преступлений. И это не оценочное суждение, есть соответствующие решения суда. В отношении него введены санкции СНБО, он объявлен в розыск, сообщает Укравтодор.

"Журналисты, берущие интервью у преступника, должны понимать, что дальнейшее восприятие его слов в медиа будет на их совести", — говорится в сообщении Укравтодора.