Укравтодор звинуватив "Українську правду" у порушенні журналістської етики через інтерв'ю Амірханяна

Укравтодор звинуватив у порушенні базових засад журналістської етики видання "Українська правда". Приводом для цього стала нещодавня публікація на порталі "Економічна правда" інтерв'ю з Араїком Амірханяном. В Укравтодорі розцінюють цю публікацію як "медійне відбілювання репутації особи, яка переховується від органів досудового розслідування, та використання його припущень для обґрунтування власних гіпотез". Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

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"Враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, ініціюємо проведення системного медіааналізу його інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики. З відповідними офіційними листами ми вже звернулись до ключових незалежних центрів медіааналітики в Україні", — йдеться у повідомленні.

Укравтодор нагадує низку діянь, які, на думку агентства, характеризують Амірханяна зовсім не як "чесного бізнесмена".

Йдеться про начебто перерахування через підконтрольні суб’єкти господарювання понад 4 млн російських рублів на рахунки так званих "митних органів" окупаційної "влади" АР Крим, переправлення групи осіб через державний кордон України до РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та протиправне заволодіння майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн грн.

А також, як стверджують в Укравтодор, незаконний видобуток граніту на Миколаївщині ТДВ "Первомайський спецкар’єр", фактичним власником якого є Амірханян, два роки після закінчення ліцензії та із порушенням правил використання надр, а також блокування компаніями з кола його впливу дорожніх тендерів у 2020 році.

Стверджується також, що Амірханян вривався до приміщень Укравтодору та обласних Служб автодоріг. Він неодноразово затримувався, підозрювався та обвинувачувався у вчиненні злочинів, про що є відповідні рішення суду, щодо нього запроваджено санкції РНБО, він оголошений у розшук, повідомляє Укравтодор.

"Журналісти, які беруть інтерв’ю у злочинця, мають розуміти, що подальше сприйняття його слів у медіа буде на їх совісті", — йдеться у повідомленні Укравтодору.