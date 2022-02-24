Украина
Пожар в военной части на Броварском проспекте в Киеве
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В одном здании разрушено два этажа, второе здание горит
На Броварском проспекте в Деснянском районе Киева произошел пожар в военной части. В ГСЧС сообщают, возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: в одном здании разрушено два этажа, еще два этажа повреждены. Горит еще одно здание.
Есть пострадавшие, на месте присутствуют бригады скорой помощи.
Подразделениями ГСЧС проводится ликвидация пожара.
На месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.