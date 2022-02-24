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Пожежа у військовій частині на Броварському проспекті в Києві

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київ, військова частина, пожежа, обстріл
Фото: ГСЧС

В одному будинку зруйновано два поверхи, другий будинок горить

На Броварському проспекті в Деснянському районі Києва сталася пожежа у військовій частині. У ДСНС повідомляють, загоряння сталося у 4-поверховій адміністративній будівлі військової частини: в одній будівлі зруйновано два поверхи, ще два поверхи пошкоджено. Горить ще одна будівля.

Є постраждалі, на місці є бригади швидкої допомоги.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Підрозділами ДСНС проводиться ліквідація пожежі.

На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 осіб особового складу.