Україна
Пожежа у військовій частині на Броварському проспекті в Києві
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В одному будинку зруйновано два поверхи, другий будинок горить
На Броварському проспекті в Деснянському районі Києва сталася пожежа у військовій частині. У ДСНС повідомляють, загоряння сталося у 4-поверховій адміністративній будівлі військової частини: в одній будівлі зруйновано два поверхи, ще два поверхи пошкоджено. Горить ще одна будівля.
Є постраждалі, на місці є бригади швидкої допомоги.
Підрозділами ДСНС проводиться ліквідація пожежі.
На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 осіб особового складу.