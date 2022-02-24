Общественный транспорт в Харькове работает бесплатно

Ранее стало известно, что аэропорт Харькова не работает, а пригород был обстрелян ракетами "Смерч"

После Киева весь общественный транспорт Харькова стал бесплатным: метро, автобусы, трамваи, троллейбусы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Уважаемые харьковчане! Ситуация в городе такая, что принято решение о том, что общественный транспорт работает бесплатно. Объекты инфраструктуры работают в плановом режиме",- сообщил мэр.

Также в ближайшее время откроют бомбоубежища.

"В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища — в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации — можете воспользоваться ими. Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие", — написал мэр.