Громадський транспорт у Харкові працює безплатно

Раніше стало відомо, що аеропорт Харкова не працює, а передмістя було обстріляно ракетами "Смерч"

Після Києва весь громадський транспорт Харкова став безплатним: метро, автобуси, трамваї, тролейбуси. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Шановні харків'яни! Ситуація в місті така, що ухвалено рішення про те, що громадський транспорт працює безкоштовно. Об'єкти інфраструктури працюють у плановому режимі", — повідомив мер.

Також найближчим часом відкриють бомбосховища.

"Найближчим часом, буквально протягом пів години, будуть відкриті всі укриття та бомбосховища — у житлових будинках, на об'єктах інфраструктури. У разі загострення ситуації можете скористатися ними. Я ще раз звертаюся до харків'ян із проханням бути сьогодні вдома та за можливості зберігати спокій", — написав мер.