В Херсонской области украинские военные ведут бои с противником

Сообщается о трех погибших, но украинские пограничники сдерживают оккупантов

В районе населенных пунктов Копань и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником. Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны. Об этом сообщают в МВД Украины.

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В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, Государственная пограничная служба Украины ведет бой с оккупантом.

"В 09.40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел моста. Предварительно пострадавших нет. Пограничники с собратьями из ВСУ держат оборону", — сообщают в пресс-службе пограничной службы.