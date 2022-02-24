В Херсонской области украинские военные ведут бои с противником
Сообщается о трех погибших, но украинские пограничники сдерживают оккупантов
В районе населенных пунктов Копань и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником. Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны. Об этом сообщают в МВД Украины.
В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, Государственная пограничная служба Украины ведет бой с оккупантом.
"В 09.40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел моста. Предварительно пострадавших нет. Пограничники с собратьями из ВСУ держат оборону", — сообщают в пресс-службе пограничной службы.