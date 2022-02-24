У Херсонській області українські військові ведуть бої із супротивником
Повідомляють про трьох загиблих, але українські прикордонники стримують окупантів
У районі населених пунктів Копань та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій із противником. Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, яка розгортається на дільницях відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. Про це повідомляють у МВС України.
У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів.
Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені. Попри це Державна прикордонна служба України веде бій з окупантом.
"О 09.40 з боку РБ вертоліт без розпізнавальних знаків у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" обстріляв міст. Попередньо постраждалих немає. Прикордонники із побратимами із ЗСУ тримають оборону", — повідомляють у пресслужбі прикордонної служби.