У Херсонській області українські військові ведуть бої із супротивником

Повідомляють про трьох загиблих, але українські прикордонники стримують окупантів

У районі населених пунктів Копань та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій із противником. Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, яка розгортається на дільницях відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. Про це повідомляють у МВС України.

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У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів.

Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені. Попри це Державна прикордонна служба України веде бій з окупантом.

"О 09.40 з боку РБ вертоліт без розпізнавальних знаків у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" обстріляв міст. Попередньо постраждалих немає. Прикордонники із побратимами із ЗСУ тримають оборону", — повідомляють у пресслужбі прикордонної служби.