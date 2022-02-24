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Украина Российско-украинская война

Украинские военные сбили шестой самолет российских захватчиков

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Самолет был сбит в районе Краматорска

ВСУ сообщают, что в районе Краматорска был сбит шестой самолет российских военных. Пока больше никакой информации нет, подробности обещают позже.

Ранее сообщалось, что в районе города Счастье в Луганской области было уничтожено два танка и несколько грузовиков противника. Пять самолетов и один вертолет были сбиты в Луганской области.

Также сообщается о меньшей мере 50 убитых солдат РФ.

На территорию Украины захватчики проникли, выставив перед собой автомобили ОБСЕ.