Украинские военные сбили шестой самолет российских захватчиков

Самолет был сбит в районе Краматорска

ВСУ сообщают, что в районе Краматорска был сбит шестой самолет российских военных. Пока больше никакой информации нет, подробности обещают позже.

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Ранее сообщалось, что в районе города Счастье в Луганской области было уничтожено два танка и несколько грузовиков противника. Пять самолетов и один вертолет были сбиты в Луганской области.

Также сообщается о меньшей мере 50 убитых солдат РФ.

На территорию Украины захватчики проникли, выставив перед собой автомобили ОБСЕ.