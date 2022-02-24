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Українські військові збили шостий літак російських загарбників
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Літак був збитий у районі Краматорська
ЗСУ повідомляють, що в районі Краматорська було збито шостий літак російських військових. Поки більше жодної інформації немає, подробиці обіцяють пізніше.
Раніше повідомлялося, що в районі міста Щастя в Луганській області було знищено два танки та кілька вантажівок противника. П'ять літаків та один гелікоптер було збито в Луганській області.
Також повідомляється про щонайменше 50 убитих солдатів РФ.
На територію України загарбники проникли, виставивши перед собою автомобілі ОБСЄ.