Українські військові збили шостий літак російських загарбників

Літак був збитий у районі Краматорська

ЗСУ повідомляють, що в районі Краматорська було збито шостий літак російських військових. Поки більше жодної інформації немає, подробиці обіцяють пізніше.

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Раніше повідомлялося, що в районі міста Щастя в Луганській області було знищено два танки та кілька вантажівок противника. П'ять літаків та один гелікоптер було збито в Луганській області.

Також повідомляється про щонайменше 50 убитих солдатів РФ.

На територію України загарбники проникли, виставивши перед собою автомобілі ОБСЄ.