Война в Украине: как работают рынки и супермаркеты в Киеве

Подвоз свежих продуктов в магазины затруднен, но крупы и консервы все еще есть

На северной окраине Киева, у станции метро "Лесная" много людей — все они пытаются выехать из столицы в сторону Броваров. Частных маршрутных такси, которые обычно курсируют между Киевом и Черниговом, сегодня у метро нет, и люди пытаются поймать попутку. Но у метро и на рынке возле станции людей немного, не больше, чем в обычный рабочий день.

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Рынок на "Лесной" работает, однако открыты далеко не все торговые точки. В отделе овощей и фруктов практически нет продавцов — здесь обычно торгуют те, кто приезжает из близлежащих городов и сел. Те, кто работает, не уверены, что будут здесь завтра.

— Ситуация меняется все время, не знаю, что будет, — говорит одна из продавщиц, у которой корреспондент Фокуса покупал фонарик на батарейках. На вопрос Фокуса охранники рынка сказали, что также не знают, будет ли он работать в ближайшие дни.

Лесной массив: без мяса, но с гречкой

Больше людей сосредоточено у супермаркетов, которые работают в обычном режиме. На Лесном массиве очереди у аптек и банкоматов, но в самих супермаркетах толпы нет. Полки, где должно быть свежее мясо и хлеб, — пустые. Как говорят продавцы, сегодня подвоза еще не было из-за пробок в столице.

[ + – ] очередь в аптеку

Ситуация с другими продуктами разная: к примеру, в "Форе" закончилась гречка, макароны и мука, почти нет рыбных консервов. В то же время в соседнем АТБ все эти продукты есть, поскольку покупателей впускают дозированно, по трое-четверо. В обоих супермаркетах принимают на оплату и карты, и наличные.

[ + – ] Фора

Самые большие очереди в супермаркетах — за питьевой водой и кормом для животных. В АТБ, к примеру, полки с кошачьими кормами пусты, в то же время алкоголь не пользуется таким же спросом.

[ + – ] Полки в АТБ

Березняки: очереди в зоомагазины и аптеки

В киевском районе Березняки с утра на улицах десятки людей, возвращающихся домой из супермаркетов. Чаще всего попадаются горожане с запасами питьевой воды — ее несут в баллонах, в бутылках и паках. Перед входом в супермаркет "Велмарт" очередь не меньше 50 человек.

[ + – ] Велмарт

Но те, кто уже выходят из магазина, сообщают, что очередь продвигается быстро. Охранники на входе запускают внутрь по десять человек. Некоторые пытаются пройти без очереди — в отделение "Новой почты", которое находится здесь же, но их не пускают. В самом магазине спокойно, люди неторопливо ходят по рядам. Некоторые полки уже опустели: почти не осталось банок с тушенкой, пакетированной гречки (вместо нее люди берут булгур). Зияют пустотой полки и с некоторыми другими крупами, питьевой водой и туалетной бумагой. Жители активно берут на развес крупы и макароны, большие контейнеры с ними тоже наполовину пустые.

К банкомату внутри торгового центра очередь небольшая — до десяти человек, отделение "Новой почты" работает.

[ + – ] Очередь в банкомат в Silver Breeze

Перед местным АТБ тоже почти нет людей, как и в соседнем отделении "Райфайзен банка" — тут не работает ни один банкомат. Охранник разворачивает посетителей на входе.

В торговом центре Silver Breeze все магазины закрыты, в том числе аптека и зоомагазин. Открыт только супермаркет "Сильпо", но люди в длинных очередях стоят не туда, а к двум банкоматам.

На проспекте Соборности редко, но ходит общественный транспорт. Люди привычно стоят на остановках. На улице Ивана Мыколайчука жители выстроились перед зоомагазинами и аптекой. Аналогичная ситуация и на продуктовом рынке "Березняки". Людей здесь как в обычный выходной день, особого хаоса или паники нет. Но к раскладкам с овощами почти никто не подходит, посетители тоже пришли за кормами своим питомцам. Ажиотаж и возле киосков с радиоэлектроникой: здесь запасаются батарейками или фонариками.

Попытка найти хоть какое-то укрытие не увенчалась успехом. Указателей нигде нет, а то, что обозначено на карте, обнаружить так и не удалось. Прохожие помочь тоже не смогли — люди не знают, где расположено укрытие.