Война в Украине: как работают рынки и супермаркеты в Киеве
Подвоз свежих продуктов в магазины затруднен, но крупы и консервы все еще есть
На северной окраине Киева, у станции метро "Лесная" много людей — все они пытаются выехать из столицы в сторону Броваров. Частных маршрутных такси, которые обычно курсируют между Киевом и Черниговом, сегодня у метро нет, и люди пытаются поймать попутку. Но у метро и на рынке возле станции людей немного, не больше, чем в обычный рабочий день.
Рынок на "Лесной" работает, однако открыты далеко не все торговые точки. В отделе овощей и фруктов практически нет продавцов — здесь обычно торгуют те, кто приезжает из близлежащих городов и сел. Те, кто работает, не уверены, что будут здесь завтра.
— Ситуация меняется все время, не знаю, что будет, — говорит одна из продавщиц, у которой корреспондент Фокуса покупал фонарик на батарейках. На вопрос Фокуса охранники рынка сказали, что также не знают, будет ли он работать в ближайшие дни.
Лесной массив: без мяса, но с гречкой
Больше людей сосредоточено у супермаркетов, которые работают в обычном режиме. На Лесном массиве очереди у аптек и банкоматов, но в самих супермаркетах толпы нет. Полки, где должно быть свежее мясо и хлеб, — пустые. Как говорят продавцы, сегодня подвоза еще не было из-за пробок в столице.
Ситуация с другими продуктами разная: к примеру, в "Форе" закончилась гречка, макароны и мука, почти нет рыбных консервов. В то же время в соседнем АТБ все эти продукты есть, поскольку покупателей впускают дозированно, по трое-четверо. В обоих супермаркетах принимают на оплату и карты, и наличные.
Самые большие очереди в супермаркетах — за питьевой водой и кормом для животных. В АТБ, к примеру, полки с кошачьими кормами пусты, в то же время алкоголь не пользуется таким же спросом.
Березняки: очереди в зоомагазины и аптеки
В киевском районе Березняки с утра на улицах десятки людей, возвращающихся домой из супермаркетов. Чаще всего попадаются горожане с запасами питьевой воды — ее несут в баллонах, в бутылках и паках. Перед входом в супермаркет "Велмарт" очередь не меньше 50 человек.
Но те, кто уже выходят из магазина, сообщают, что очередь продвигается быстро. Охранники на входе запускают внутрь по десять человек. Некоторые пытаются пройти без очереди — в отделение "Новой почты", которое находится здесь же, но их не пускают. В самом магазине спокойно, люди неторопливо ходят по рядам. Некоторые полки уже опустели: почти не осталось банок с тушенкой, пакетированной гречки (вместо нее люди берут булгур). Зияют пустотой полки и с некоторыми другими крупами, питьевой водой и туалетной бумагой. Жители активно берут на развес крупы и макароны, большие контейнеры с ними тоже наполовину пустые.
К банкомату внутри торгового центра очередь небольшая — до десяти человек, отделение "Новой почты" работает.
Перед местным АТБ тоже почти нет людей, как и в соседнем отделении "Райфайзен банка" — тут не работает ни один банкомат. Охранник разворачивает посетителей на входе.
В торговом центре Silver Breeze все магазины закрыты, в том числе аптека и зоомагазин. Открыт только супермаркет "Сильпо", но люди в длинных очередях стоят не туда, а к двум банкоматам.
На проспекте Соборности редко, но ходит общественный транспорт. Люди привычно стоят на остановках. На улице Ивана Мыколайчука жители выстроились перед зоомагазинами и аптекой. Аналогичная ситуация и на продуктовом рынке "Березняки". Людей здесь как в обычный выходной день, особого хаоса или паники нет. Но к раскладкам с овощами почти никто не подходит, посетители тоже пришли за кормами своим питомцам. Ажиотаж и возле киосков с радиоэлектроникой: здесь запасаются батарейками или фонариками.
Попытка найти хоть какое-то укрытие не увенчалась успехом. Указателей нигде нет, а то, что обозначено на карте, обнаружить так и не удалось. Прохожие помочь тоже не смогли — люди не знают, где расположено укрытие.