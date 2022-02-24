Війна в Україні: як працюють ринки та супермаркети у Києві

Підвіз свіжих продуктів у магазини ускладнений, але крупи та консерви все ще є

На північній околиці Києва біля станції метро "Лісова" багато людей — всі вони намагаються виїхати зі столиці у бік Броварів. Приватних маршрутних таксі, які зазвичай курсують між Києвом та Черніговом, сьогодні біля метро немає, і люди намагаються зловити попутку. Але біля метро та на ринку біля станції людей небагато, не більше, ніж у звичайний робочий день.

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Ринок на "Лісовий" працює, проте відкриті далеко не всі торгові точки. У відділі овочів та фруктів практично немає продавців — тут зазвичай торгують ті, хто приїжджає з довколишніх міст та сіл. Ті, хто працює, не впевнені, що будуть тут завтра.

— Ситуація змінюється весь час, не знаю, що буде, — каже одна із продавчинь, у якої кореспондент Фокусу купував ліхтарик на батарейках. На запитання Фокусу охоронці ринку сказали, що також не знають, чи працюватиме він найближчими днями.

Лісовий масив: без м'яса, але з гречкою

Більше людей зосереджено біля супермаркетів, які працюють у звичайному режимі. На Лісовому масиві черги біля аптек та банкоматів, але в самих супермаркетах натовпу немає. Полиці, де має бути свіже м'ясо та хліб, порожні. Як кажуть продавці, сьогодні завозу ще не було через затори у столиці.

[ + – ] черга до аптеки

Ситуація з іншими продуктами різна: наприклад, у "Форі" закінчилася гречка, макарони та борошно, майже немає рибних консервів. Водночас у сусідньому АТБ усі ці продукти є, оскільки покупців впускають дозовано, по три-чотири. В обох супермаркетах приймають на оплату і карти, і готівку.

[ + – ] Фора

Найбільші черги в супермаркетах — за питною водою та кормом для тварин. У АТБ, наприклад, полиці з котячими кормами порожні, водночас алкоголь не має такого ж попиту.

[ + – ] Полиці в АТБ

Березняки: черги до зоомагазинів та аптек

У київському районі Березняки зранку на вулицях десятки людей, які повертаються додому із супермаркетів. Найчастіше трапляються містяни із запасами питної води — її несуть у балонах, у пляшках та паках. Перед входом до супермаркету "Велмарт" черга не менша за 50 осіб.

[ + – ] Велмарт

Але ті, хто вже виходить із магазину, повідомляють, що черга просувається швидко. Охоронці на вході запускають усередину по десять людей. Дехто намагається пройти без черги — до відділення "Нової пошти", яке знаходиться тут само, але їх не пускають. У самому магазині спокійно, люди неквапливо ходять рядами. Деякі полиці вже спорожніли: майже не залишилося банок із тушонкою, пакетованої гречки (замість неї люди беруть булгур). Зяють порожнечею полиці і з деякими іншими крупами, питною водою та туалетним папером. Жителі активно беруть на вагу крупи та макарони, великі контейнери з ними теж наполовину порожні.

До банкомату всередині торговельного центру черга невелика — до десяти осіб, відділення "Нової пошти" працює.

[ + – ] Черга в банкомат у Silver Breeze

Перед місцевим АТБ теж майже немає людей, як і у сусідньому відділенні "Райфайзен банку", — тут не працює жоден банкомат. Охоронець розвертає відвідувачів на вході.

У торговому центрі Silver Breeze всі магазини закриті, зокрема аптека та зоомагазин. Відкритий лише супермаркет "Сільпо", але люди у довгих чергах стоять не туди, а до двох банкоматів.

На проспекті Соборності рідко, але ходить транспорт. Люди звично стоять на зупинках. На вулиці Івана Миколайчука жителі вишикувалися перед зоомагазинами та аптекою. Аналогічна ситуація і на продуктовому ринку "Березняки". Людей тут як у звичайний вихідний день, особливого хаосу чи паніки немає. Але до розкладок з овочами майже ніхто не підходить, відвідувачі теж прийшли за кормами для своїх вихованців. Ажіотаж і біля кіосків із радіоелектронікою: тут запасаються батарейками чи ліхтариками.

Спроба знайти хоч якесь укриття не мала успіху. Вказівників ніде немає, а те, що зазначено на карті, виявити так і не вдалося. Перехожі допомогти теж не змогли — люди не знають, де розташоване укриття.