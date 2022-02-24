Війна в Україні: як працюють ринки та супермаркети у Києві
Підвіз свіжих продуктів у магазини ускладнений, але крупи та консерви все ще є
На північній околиці Києва біля станції метро "Лісова" багато людей — всі вони намагаються виїхати зі столиці у бік Броварів. Приватних маршрутних таксі, які зазвичай курсують між Києвом та Черніговом, сьогодні біля метро немає, і люди намагаються зловити попутку. Але біля метро та на ринку біля станції людей небагато, не більше, ніж у звичайний робочий день.
Ринок на "Лісовий" працює, проте відкриті далеко не всі торгові точки. У відділі овочів та фруктів практично немає продавців — тут зазвичай торгують ті, хто приїжджає з довколишніх міст та сіл. Ті, хто працює, не впевнені, що будуть тут завтра.
— Ситуація змінюється весь час, не знаю, що буде, — каже одна із продавчинь, у якої кореспондент Фокусу купував ліхтарик на батарейках. На запитання Фокусу охоронці ринку сказали, що також не знають, чи працюватиме він найближчими днями.
Лісовий масив: без м'яса, але з гречкою
Більше людей зосереджено біля супермаркетів, які працюють у звичайному режимі. На Лісовому масиві черги біля аптек та банкоматів, але в самих супермаркетах натовпу немає. Полиці, де має бути свіже м'ясо та хліб, порожні. Як кажуть продавці, сьогодні завозу ще не було через затори у столиці.
Ситуація з іншими продуктами різна: наприклад, у "Форі" закінчилася гречка, макарони та борошно, майже немає рибних консервів. Водночас у сусідньому АТБ усі ці продукти є, оскільки покупців впускають дозовано, по три-чотири. В обох супермаркетах приймають на оплату і карти, і готівку.
Найбільші черги в супермаркетах — за питною водою та кормом для тварин. У АТБ, наприклад, полиці з котячими кормами порожні, водночас алкоголь не має такого ж попиту.
Березняки: черги до зоомагазинів та аптек
У київському районі Березняки зранку на вулицях десятки людей, які повертаються додому із супермаркетів. Найчастіше трапляються містяни із запасами питної води — її несуть у балонах, у пляшках та паках. Перед входом до супермаркету "Велмарт" черга не менша за 50 осіб.
Але ті, хто вже виходить із магазину, повідомляють, що черга просувається швидко. Охоронці на вході запускають усередину по десять людей. Дехто намагається пройти без черги — до відділення "Нової пошти", яке знаходиться тут само, але їх не пускають. У самому магазині спокійно, люди неквапливо ходять рядами. Деякі полиці вже спорожніли: майже не залишилося банок із тушонкою, пакетованої гречки (замість неї люди беруть булгур). Зяють порожнечею полиці і з деякими іншими крупами, питною водою та туалетним папером. Жителі активно беруть на вагу крупи та макарони, великі контейнери з ними теж наполовину порожні.
До банкомату всередині торговельного центру черга невелика — до десяти осіб, відділення "Нової пошти" працює.
Перед місцевим АТБ теж майже немає людей, як і у сусідньому відділенні "Райфайзен банку", — тут не працює жоден банкомат. Охоронець розвертає відвідувачів на вході.
У торговому центрі Silver Breeze всі магазини закриті, зокрема аптека та зоомагазин. Відкритий лише супермаркет "Сільпо", але люди у довгих чергах стоять не туди, а до двох банкоматів.
На проспекті Соборності рідко, але ходить транспорт. Люди звично стоять на зупинках. На вулиці Івана Миколайчука жителі вишикувалися перед зоомагазинами та аптекою. Аналогічна ситуація і на продуктовому ринку "Березняки". Людей тут як у звичайний вихідний день, особливого хаосу чи паніки немає. Але до розкладок з овочами майже ніхто не підходить, відвідувачі теж прийшли за кормами для своїх вихованців. Ажіотаж і біля кіосків із радіоелектронікою: тут запасаються батарейками чи ліхтариками.
Спроба знайти хоч якесь укриття не мала успіху. Вказівників ніде немає, а те, що зазначено на карті, виявити так і не вдалося. Перехожі допомогти теж не змогли — люди не знають, де розташоване укриття.