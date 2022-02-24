Работа скорой помощи и центры крови: как работает Минздрав в условиях военного положения

Опубликованная информация поможет сориентироваться гражданам Украины в важных вопросах относительно работы медучреждений в условиях войны с РФ.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало несколько сообщений, в которых информирует граждан о работе медицинских учреждений в условиях военного положения в Украине. Прежде всего Минздрав сообщил о возрастающей потребности в донорской крови.

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Важная информация

медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся;

на время прекращаются плановые госпитализации и операции по отдельному распоряжению;

в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д;

Центры забора крови

"В связи с военной агрессией Российской Федерации в учреждениях здравоохранения возросла потребность в стратегических запасах крови, которая может быть предназначена для раненых", — сообщает Минздрав.

Также министерство просит всех желающих сдать донорскую кровь, в особенности в тех регионах, которые подверглись российской агрессии, обращаться в центры забора крови:

сайт Donor.ua — https://donor.ua/centers

сайт ЦГЗ — https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/92etrSaWjqRWB3H

Подлинная информация и фейки

Минздрав сообщил, что для предотвращения распространения неправдивой информации и фейков обнародован список интернет-ресурсов. которые предоставляют официальную информацию Минздрава Украины:

Сайт Минздрава — https://moz.gov.ua

Facebook — https://www.facebook.com/moz.ukr

Telegram — https://t.me/mozofficial

Twiter — https://twitter.com/MoH_Ukraine

YouTube — https://cutt.ly/CRPJ6Vq

Viber — https://cutt.ly/PWFZJL3

Работа скорой помощи

В условиях военного положения Минздрав призывает водителей пропускать кареты скорой помощи везде, где это возможно, поскольку от этого часто зависит жизнь людей.

"Для бесперебойного функционирования "скорой" обеспечьте автомобилям экстренной медицинской помощи бесперебойный доступ к АЗС", — просит Минздрав.

Напомним, что украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский написал обращение к российским гражданам, в котором призвал их хоть как-то повлиять на руководство страны, войска которой вторглись на территории Украины утром 24 февраля.