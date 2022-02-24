Киевляне скупают памперсы, детскую присыпку и антибиотики

Что происходило в столичных аптеках днем 24 февраля.

Жители центральной части украинской столицы пополняют домашние аптечки. Во время так называемой "оперативной паузы", когда бомбовые удары по Киеву временно прекратились в середине дня 24 февраля, корреспонденту Фокуса пришлось обойти шесть центральных аптек для того, чтобы купить нужные лекарства.

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Предсказуемо в тех торговых точках, где работала только одна касса, скопились огромные очереди, по сути, заполнявшие помещения до входных дверей. Многие посетители просто заглядывали в торговые залы таких аптек и уходили, очевидно, направляясь в точки с более высокой пропускной способностью. Там тоже были очереди, но продвигались они гораздо быстрее. Проблем с платежами через терминал не в одной из тех аптек, куда успел заглянуть корреспондент не возникало.

Едва ли не самым популярным запросом покупателей были памперсы и другие товары, облегчающие уход за детьми: присыпки, детские противовоспалительные кремы и т. д. Очевидно было, что родители малышей хотят запастись, на случай, если аптеки закроются. Многие пришли, чтобы приобрести антибиотики. Спрос на этот вид медикаментов возрос на столько, что в некоторых аптеках их запасы исчерпались уже в середине дня. То же касается препаратов, облегчающих симптомы простуды и гриппа.

Молчаливых очередей ни в одной из шести аптек корреспондент не увидел. Всюду посетители, ожидая, общались по телефону, не стесняясь друг друга. Кто-то обсуждал с родней практические вопросы, очевидно, ища возможность уехать из Киева. Кто-то просто пытался успокоить близких. И хотя атмосфера казалась наэлектризованной, большинство посетителей явно нервничали, напряжение не перерастало в агрессию в отношении друг друга. Даже там, где скопились длинные очереди, все вели себя спокойно и вежливо.