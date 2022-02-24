Кияни скуповують памперси, дитячу присипку та антибіотики

Що відбувалося у столичних аптеках вдень 24 лютого.

Мешканці центральної частини української столиці поповнюють домашні аптечки. Під час так званої "оперативної паузи", коли бомбові удари по Києву тимчасово припинилися в середині дня 24 лютого, кореспондентові Фокуса довелося обійти шість центральних аптек для того, щоб купити ліки.

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Передбачувано в тих торгових точках, де працювала лише одна каса, зібралися величезні черги, які, по суті, заповнювали приміщення до вхідних дверей. Багато відвідувачів просто заглядали в торговельні зали таких аптек і йшли, очевидно, прямуючи в точки з більш високою пропускною здатністю. Там теж були черги, але просувалися вони набагато швидше. Проблем із платежами через термінал над жодною з тих аптек, куди встиг зазирнути кореспондент, не виникало.

Чи не найпопулярнішим запитом покупців були памперси та інші товари, що полегшують догляд за дітьми: присипки, дитячі протизапальні креми тощо. Очевидно було, що батьки малюків хочуть запастись на випадок, якщо аптеки закриються. Багато хто прийшов, щоб придбати антибіотики. Попит на цей вид медикаментів зріс настільки, що в деяких аптеках їх запаси вичерпалися вже в середині дня. Те саме стосується препаратів, які полегшують симптоми застуди та грипу.

Мовчазних черг у жодній із шести аптек кореспондент не побачив. Усюди відвідувачі, чекаючи, спілкувалися по телефону, не соромлячись одне одного. Хтось обговорював із рідною практичні питання, очевидно, шукаючи нагоди виїхати з Києва. Хтось просто намагався заспокоїти близьких. І хоча атмосфера здавалася наелектризованою, більшість відвідувачів явно нервували, напруга не переростала в агресію щодо одне одного. Навіть там, де скупчилися довгі черги, усі поводилися спокійно і ввічливо.