"Глава" Крыма Аксенов: "Поставки воды на полуостров c материковой Украины восстановят"
Утром 26 февраля российские инженеры проверят готовность заслонок и систем подачи воды.
В Крыму заявили, что уже сегодня, 25 февраля, восстановят водоснабжение полуострова из Херсонской области. Об этом сообщил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передает РБК.
Он заявил, что водная блокада полуострова якобы закончилась, Северо-Крымский канал намерены запустить уже 25 февраля.
Российские войска, утверждает Аксенов, захватили узел в Новой Каховке, что позволяет запустить подачу воды в Крым с материковой части Украины. До полного запуска нужно провести определенные технические работы. "Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте не был слишком сильным, чтобы нас не размыло", – пояснил Аксенов.
До аннексии Крыма Россией его жителей снабжали водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким путем обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде.
В апреле 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров и пообещал ее восстановить лишь в том случае, когда Украина вернет власть над территорией.
Напряженная ситуация в Украине сохраняется, есть информация о потерях со стороны врага — уничтожено много военной техники и живой силы оккупантов.