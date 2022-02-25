"Глава" Крыма Аксенов: "Поставки воды на полуостров c материковой Украины восстановят"

Утром 26 февраля российские инженеры проверят готовность заслонок и систем подачи воды.

В Крыму заявили, что уже сегодня, 25 февраля, восстановят водоснабжение полуострова из Херсонской области. Об этом сообщил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передает РБК.

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Он заявил, что водная блокада полуострова якобы закончилась, Северо-Крымский канал намерены запустить уже 25 февраля.

Российские войска, утверждает Аксенов, захватили узел в Новой Каховке, что позволяет запустить подачу воды в Крым с материковой части Украины. До полного запуска нужно провести определенные технические работы. "Там нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте не был слишком сильным, чтобы нас не размыло", – пояснил Аксенов.

До аннексии Крыма Россией его жителей снабжали водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким путем обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

В апреле 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров и пообещал ее восстановить лишь в том случае, когда Украина вернет власть над территорией.

Напряженная ситуация в Украине сохраняется, есть информация о потерях со стороны врага — уничтожено много военной техники и живой силы оккупантов.