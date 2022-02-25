Все дороги и мосты будут отстроены – Министерство инфраструктуры

В ведомстве также напомнили о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО.

После победы Украины в войне с Россией наша инфраструктура будет восстановлена, заверил в официальном Telegram-канале Министерства инфраструктуры глава ведомства Александр Кубраков.

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Он отметил, что об этом шла речь во время его разговора с государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом.

"Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО. Всем своим коллегам передаем конкретный список потребностей украинской стороны для надежного и эффективного сопротивления российским оккупантам. В первую очередь речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи", – заявил министр.

Кубраков отметил, что Украина ведет перечень потерь, которые она понесла из-за российской агрессии. После завершения войны "все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены", – выразил убеждение Кубраков.

Министр также отметил, что он напомнил зарубежным партнерам: "Если враг прорвется в Украину, наши западные соседи — следующие".