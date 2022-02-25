Всі дороги та мости будуть відбудовані – Міністерство інфраструктури

У відомствi також нагадали про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО.

Після перемоги України у війні з Росією наша інфраструктура буде відновлена, запевнив в офіційному Telegram-каналі Міністерства інфраструктури очільник відомства Олександр Кубраков.

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Він зазначив, що про це йшла мова під час його розмови з державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом.

"Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО. Усім своїм колегам передаємо конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу", – заявив міністр.

Кубраков зазначив, що Україна веде перелік втрат, яких вона зазнала через російську агресію. Після завершення війни "усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано", – висловив переконання Кубраков.

Міністр також зазначив, що він нагадав закордонним партнерам: "Якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні".